Monden Gina Chirilă și Bogdan Vlădău, un mariaj cu năbădăi. Fotomodelul a șters toate pozele cu soțul







Gina Chirilă și Bogdan Vlădău par să aibă probleme în căsnicie. Cel puțin dacă ar fi să judecăm după ultimele postări ale fotomodelului, dar și după ștergerea pozelor cu soțul său. Mai exact, Gina Chirilă a postat zilele trecute un mesaj care a lăsat de înțeles că lucrurile nu sunt deloc în direcția bună.

„Poate că în alt univers l-aș fi lovit în față pentru lipsa de respect”, a scris vedeta. Internauții au replicat faptul că nu înțeleg cum o femeie așa frumoasă a fost înșelată. Însă Gina Chirilă nu a dat apă la moară și nici nu a comentat subiectul.

Probleme sesizate chiar de pe pagina de socializare

A făcut însă altceva. A șters toate pozele pe care le avea cu Bogdan Vlădău. Astfel că în acest moment, pe contul său de Instagram nu mai există nicio poză cu soțul său. Cu toate acestea, bărbatul nu a făcut același lucru. Pozele cu Gina sunt în continuare vizibile pe contul său de pe Instagram. Cert este că asta nu ar fi prima dată când Vlădău ar călca strâmb.

În trecut, Gina a precizat că a mai trecut printr-o astfel de experință. „Hai să fiu sinceră! Am trecut peste asta. Am iertat. Dar nu vreau să spun acum tinerelor care mă urmăresc și care mă iau drept un exemplu să facă asta sau să facă așa cum fac eu, ci să facă ce simt.

Gina l-a mai iertat în trecut

Eu asta am simțit. Asta nu înseamnă că sunt un exemplu sau ele ar trebui să ierte. Am aflat și ulterior a venit Bogdan și am discutat. Am rezolvat-o matur, într-un final. A și rupt ceva apoi, să fim serioși.

A fost nevoie de timp pentru a-și reclădi încrederea. Dar sentimentele nu s-au schimbat, asta m-a surprins și pe mine” a spus Gina în cadrul unui podcast. Dacă vedeta este în continuare fotomodel, soțul său organizează retreaturi inclusive în Peru, pentru ayahuasca.