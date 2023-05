Gina Chirilă a făcut furori pe covorul roșu la Cannes. Românca de 28 de ani a impresionat audiența cu o rochie albă

Gina purtat o rochie albă, creație a unui brand românesc pe care a accesorizat-o cu o pereche de cercei statement. Pantofii au fost albaștri, iar toată ținuta a fost apreciată de cei prezenți la eveniment. Chiar dacă la festival au fost și vedete de talie internațională, apariția Ginei a fost una memorabilă. Ea a împărtășit și cu fanii ei de pe rețelele de socializare momentul de pe covorul roșu de la Cannes.

Femeie de afaceri, mama și soție, Gina a fost admirată de milioane de oameni

Gina Chirilă, soția lui Bogdan Vlădău, e fotomodel, iar acum are propria ei afacere de care se ocupă. În cadrul unui interviu, ea dat detalii despre afacerea ei, dar și despre modul în care se întreține având în vedere că are un copil. „Lucrez mult la brandul meu, urmează ceva foarte important, însă nu pot să dezvălui până nu se întâmplă. Eu așa sunt setată, dar, cine mă urmărește o să vadă ce o să se întâmple. Sunt foarte fericită pentru că văd cum evoluează situația și mi-am dorit foarte mult asta. Mai am și proiectele personale, de imagine. Am fost recent în Milano. E totul bine”, a explicat Gina. Aceasta a adăugat că în ceea ce privește tendințele din modă nu s-a lăsat niciodată influențată de ele. Asta pentru că indiferent ce este la modă, dacă nu se simte bine în croiul hainelor respective nu le va purta niciodată. ”Dacă se poartă acum pantalonii cu talia joasă, dacă mie nu îmi plac, nu o să îi port, o să port ce îmi place mie, ce simt că mă pune în evidență. Cred că asta este cel mai important. Să te simți tu bine și să îmbraci ce îți place”, a povestit ea.