Gigi Becali, suspectat de aranjamente în SuperLiga. Dan Șucu vorbește despre coincidențe bizare

Patronul clubului de fotbal Rapid București, Dan Șucu, crede că Gigi Becali este implicat în aranjamente necurate, în SuperLiga. El spune că nu are dovezi clare, dar dă mai multe exemple de situații suspecte. Astfel, jucători importanți ai unor adversare ale FCSB, găsesc diferite pretexte să nu joace.

Dan Șucu confirmă, astfel, declarațiile unui alt acționar al Rapidului, Victor Angelescu. Acesta a vorbit despre o presupusă înțelegere între FCSB și Marius Ștefănescu, cel mai bun jucător al lui Sepsi, care nu a jucat în meciul direct. FCSB s-a impus în fața echipei din Sfântu Gheorghe cu scorul 2-1 în primul joc din play-off.

„Sunt de acord cu el, dar cu nuanță. S-a vorbit despre o acuză făcută de Victor căte club, către domnul Dioszegi în principal. Nu este adevărat, nu asta a vrut să spună Victor. Noi am spus că, din punctul nostru de vedere, Marius Ștefănescu nu a dorit să participe la meciul cu FCSB. Noi așa considerăm. Este al treilea meci la rând în care nu joacă cu FCSB. A dat gol în minutul 92 (n.r. - cu Petrolul), a aflat că va juca următorul meci cu FCSB, în minutul 94 a luat galben, în minutul 95 s-a terminat meciul. Sunt prea multe coincidențe”, a explicat Dan Șucu la DigiSport.

Cu o zi înainte de joc, Victor Angelescu, acuza că Marius Ștefănescu a luat cartonaș galben intenționat cu Petrolul, ca să nu joace cu FCSB. Angelescu bănuia că Gigi Becali și Ștefănescu au ajuns la o înțelegere în privința unui transfer, din vară.

Omul de afaceri care patronează Rapid București a dat și alte exemple de situații în care anumiți fotbaliști au evitat să joace contra FCSB. Iar toate acestea nu fac decât să alimenteze suspiciunile cu privire la aranjamente. Rapid București și FCSB sunt într-o luptă directă pentru titlul de campioană în acest an, în SuperLiga la fotbal.

Dan Șucu crede că Gigi Becali apelează direct la jucătorii adverși pentru că patronii nu se mai lasă antrenați în blaturi. Potrivit spuselor sale, SuperLiga este pe cale să devină o competiție credibilă. Iar acest lucru se întâmplă tocmai pentru că acționarii cluburilor nu mai acceptă aranjamente.

„Eu cred că FCSB a hotărât că «De aici încolo nu am cum să mai fac întâlniri sau înțelegeri între patroni, că nu se mai poate, dar mă duc și-l ating pe cel mai bun jucător de la adversar». (...) Ce dovezi am? În timpul campionatului nu există discuții despre transferuri, ele se fac în perioadele de transfer. A venit meciul cu Sibiu, negociere cu Baba Alhassan, iar el nu a jucat cu FCSB, deși transferul s-a făcut peste o lună. Cel mai bun jucător de la Hermannstadt! Următorul adversar, Iașiul. Transferat Luis Phelipe, el nu a jucat, a fost răcit, bolnav. Despre ce vorbim aici?”, a arătat Dan Șucu despre pretinsele aranjamente puse la cale de Gigi Becali.

Patronul Rapid susține că prin această strategie sunt încălcate mai multe articole din regulamentul sportiv. El spune că diriguitorii competițiilor fotbalistice trebuie să aplice aceste reguli, dacă vor să evolueze.

„Strategia asta încalcă cel puțin 4 sau 5 articole din regulamentul nostru sportiv. Cine le aplică? Dacă nu le aplică, mergem înapoi de unde am plecat. Am tot dreptul să mă gândesc că la fel au făcut cu Ștefănescu?”, a continuat acționarul Rapidului.

Dan Șucu a dat și un contra-exemplu, făcând referire la discuțiile pe care le-a purtat pentru transferul jucătorului Louis Munteanu de la Farul Constanța. El spune că a discutat acest subiect cu Fiorentina, clubul care deține jucătorul, iar discuțiile au fost secrete. Așa se face că Munteanu a înscris două goluri în meciul pe care l-a avut cu Rapid.

„Să vă dau un exemplu. Discuția noastră despre Louis Munteanu este în felul următor: am luat legătura cu Fiorentina de o lună. Nu am scos niciun cuvânt, nimic, până la meciul dintre ei și noi, din respect pentru Hagi și competiție. Băiatul a venit și ne-a dat două goluri acasă. Da, ne interesează Louis. Dar nu a știut nimeni nimic pentru că am discutat doar cu Fiorentina și atât. Nu cred că Fiorentina i-a spus ceva. Asta este o atitudine de normalitate, cealaltă nu”, a mai spus Dan Șucu.