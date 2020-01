Gigi Becali și-a dorit mereu să fie alături de Simona Halep la o finală jucată de sportiva din Constanța. Latifundiarul din Pipera a afirmat, mai în glumă, mai în serios, că ia în calcul să plece la Melbourne, dacă Simona va ajunge în ultimul act de la Australian Open.

„Mi-ai făcut o mare bucurie când mi-ai spus de Simona. Eu mă bucur la victoriile Simonei Halep ca şi cum m-aş bucura pentru mine, pentru familia mea.

Poate o să merg la finală, nu ştiu. (râde). Să ştii că mereu am vrut să merg la o finală a Simonei Halep, dar am zis că dacă pierde cu mine în tribune? Am mare încredere în ea şi mereu am vrut să fiu în tribune la o finală, a declarat Beclai pentrufanatik.ro.

