Gigi Becali, nemulțumit de jocul FCSB. „Când primești mingea nu dai «bufa-bufa», că ești Steaua, nu ești Târgoviște”

Gigi Becali nu a ascuns faptul că este şi acum nemulțumit de jocul echipei sale arătând cu degetul spre tehnicianul Nicolae Dică.

„Dacă ne gândim la viitor, nu mai sunt fericit. Nu am cum să fiu fericit. Echipa nu joacă. A spus domnul Gabi Balint că am avut multe șuturi pe poartă, am avut bară, am meritat victoria, dar aici e vorba de altceva.

Dacă tu conduci cu 2-1 și apoi nu poți să legi 4-5 pase… Nu văd, nu avem posesie. Știți cum era pe vremuri…. mâncam bătaie, dar aveam posesie. Nu știu cum să explic, nu știu ce să zic. Câștigăm prin valoarea jucătorilor”, a declarat Gigi Becali într-o intervenție telefonică în miez de noapte la „Fotbal Club”.

Gigi Becali: „Nu dai bufa-bufa, că ești Steaua, nu ești Târgoviște”

Patronul FCSB a declarat că pe el nu-l interesează statisticile, el vrea ca echipa să aibă siguranța jocului, ceea ce deocamdată nu o are.

Şi continuă: „Nu mă interesează statistica pe mine, eu vreau să dominăm adversarul, iar mingea să fie numai la noi. Dacă noi conducem, nu avem voie să ne retragem. Când primești mingea nu dai «bufa-bufa», că ești Steaua, nu ești Târgoviște. Nu bufa-bufa, ce facem aici? Nu mă îngrijorează că adversarii deschid mereu scorul. Sunt lucruri pe care nu le știu, să vorbească specialiștii.

I-am cerut explicații lui Dică. El spune că, pentru a avea posesie, avem nevoie de fundași centrali. Dar noi n-am avut niciodată…el spune de statistică, 61% posesie, spune că am avut șuturi pe poartă, că am dominat adversarul. Nu la dominarea asta mă refer eu, mă refer la alt tip de dominare, la siguranța jocului! Vreau să am siguranța jocului, ceea ce noi nu avem. Una din cauze ați spus-o dumneavoastră (n.r. – că FCSB a rulat peste 30 jucători în acest sezon)”, a mai spus Gigi Becali.

Becali, despre dialogul purtat cu MM Stoica

Gigi Beacali a relatat despre discuţia pe care a purtat-o cu MM Stoica pe tot parcursul meciului Sepsi, eu cu Hermannstadt, spunând că s-a certat cu el prietenește.

„M-am certat prietenește cu MM. El ținea cu Sepsi, eu cu Hermannstadt. I-am zis: Cum să ții cu Sepsi. Pe noi ne interesează pe cine să depășim. Pe ăla cu 16 puncte sau pe ăla cu 22 de puncte? Eu mă bucuram când conducea Hermannstadt, MM spunea că vrea egal. Pe mine nu mă mai interesează Hermannstadt, ei sunt deja în play-off, ce treabă mai avem noi cu ei? Acum nici nu mai sunt echipe slabe, toată lumea joacă”.

Becali a declarat în finalul intervenției la TV: „Sunt mulțumit de toți jucătorii, pe cuvânt. Nu pot să zic altceva. Calitatea lor se vede. Nu se pune problema de antrenor… El trebuie să facă asta (să rezolve problema posesiei). Nu știu ce să facă și cum să facă. Ce să facă? Să facă în așa fel încât mingea să fie la noi. Vreau să văd și eu măcar cinci pase. O să mă duc la echipă, să încerc și metoda asta. O să le zic: Vă tai din salariu dacă nu reușiți să pasați, să aveți și voi niște pase. Băi, mișcați-vă pe teren. Zic și eu o nebunie, nu mai știu ce să zic”, a concluzionat Gigi Becali, potrivit gsp.ro.