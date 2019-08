Antonio Conceicao a refuzat să bată palma cu Gigi Becali, pentru a deveni antrenorul celor de la FCSB. Portughezul n-a fost de acord cu implicarea finanțatorului în alcătuirea echipei, în momentul în care discuția a alunecat pe această pantă.

Conceicao a anunțat că nu va deveni antrenor la FCSB, șansele ca acest lucru să se întâmple fiind nule. „Nu cred că pot fi antrenorul lui FCSB, cu tot respectul. Am avut o întâlnire ieri cu patronul Gigi Becali, dar avem drumuri diferite, gândim diferit. Eu am drumul meu, dânsul pe al lui. Nu e supărare, nu a strigat nimeni la nimeni, ceea ce am vorbit rămâne privat, însă e o relație imposibilă acum.

Domnul Becali a fost foarte simpatic, este un om educat, am dialogat despre situația de la Steaua, doar că eu merg în stânga, dânsul în dreapta. A fost o întâlnire frumoasă, cu un om educat și interesant. Șanse? Zero!”, a spus Conceicao pentru gsp.ro.

Conform fanatik.ro, favorit pentru preluarea echipei este Ilie Poenaru, antrenorul echipei Academica Clinceni.

