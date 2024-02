Primă colosală pentru antrenorul FCSB-ului. Gigi Becali i-a promis jumătate de milion de euro

Gigi Becali, finanțatorul FCSB-ului, i-a pregătit un cotract beton lui Elias Charalambous, în cazul în care tehnicianul în vârstă de 43 de ani câștigă Superliga și califică echipa în grupele unei competiții europene.

FCSB este lider în campionat la trei lungimi de undă în fața ocupantei locului secund Rapid București. Sub comanda lui Elias Charalambous roș-albaștrii au aducat 54 de puncte. Tehnicianul a intrat în grațiile patronului, iar Gigi Becali îi porpune o ofertă de nerefuzat dacă temină campionatul pe locul 1.

În prezent Charalambous câștigă 5.000 de euro pe lună, însă poat ajunge la 20, chiar 25.000 de euro dacă o duce pe FCSB cel puțin până în grupele unei competiții europene, la care se poate adăugă și o primă uriașă de jumătate de milion de euro.

„Charalambous dacă califică echipa (n.r. în grupele Champions League) nu pleacă. I-am zis eu în glumă, «Băi, o să te vând și pe tine și o să iei 3 milioane de euro salariu». Și știi ce a zis? «Dacă am ofertă, tu de vei zice să merg, o să merg».

Și pentru cuvintele astea, dacă mă ajută Dumnezeu, îi voi face salariul atât de mare ca să nu mai plece în nicio țară din Arabia, să stea la mine la biserică, la bază la FCSB. Îi voi face salariu mare, îi voi da prime mari din calificări și să nu mai plece nicaieri.

El n-are acum decât 5.000 de euro. Dacă ne calificăm într-o cupă europeană îi dau 20-25.000. Îi dau primă 500.000. Nu mai vreau să plece omul. Campionatul îl luăm, deci clar îi prelungesc”, a declarat Gigi Becali, pentru Fanatik.

În următoarea etapă din Superliga, FCSB o va întâlni în deplasare pe U Cluj. Meciul dintre cele două echipe se va disputa pe 19 februarie de la ora 20:30. În campionat, roș-albaștrii au un parcurs aproape impecabil, cu trei victorii și o singură remiză.

Elias Charalambous, după ce FCSB s-a distanțat în fruntea Superligii: „Este un rezultat important”

Cu o evoluție modestp, FCSB a reușit să se impună în ultima etapă în fața celor de la Sepsi. Charalambus a pus jocul modest al echipei pe seama unui virus care i-a afectat pe elevii săi.

„Vreau să îmi felicit jucătorii. Cu siguranță, este un rezultat important. Astăzi nu am fost în cea mai bună formă, mai ales atunci când am avut mingea. A fost o săptămână foarte dificilă pentru noi. Am avut un virus în vestiar, mulți jucători răciți. Nu e neapărat o scuză, dar vă spun asta ca să știți că jucătorii au dat totul în acest meci.

Chiar dacă nu suntem în cea mai bună formă, am avut ocazii clare de a marca. Putem juca mult mai bine și sperăm să o facem. Am analizat-o pe Sepsi, o echipă foarte bună, știam că va fi un meci greu. Partea bună e că am luat punctele.

Meciul se decide la final. Când nu reușești să mai marchezi și să închizi jocul, trebuie să stai cu emoții. Vreau să le mulțumesc suporterilor. Mergem înainte”, a spus Elias Charalambous.