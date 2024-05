Sport Gigi Becali, planuri mari pentru campania de transferuri. Investiție impresionantă







Gigi Becali pregătește terenul pentru campania de transferuri. Patronul FCSB vrea ca echipa pe care o conduce să ajungă în grupele Champions League. De altfel, acesta a anunțat ce investiție va face în curând.

Gigi Becali are o țintă clară pentru FCSB

Latifundiarul din Pipera are o țintă clară pentru echipa campioană. Gigi Becali are în plan să pună bazele unei „Generații de Aur” a FCSB-ului. Pentru a-și atinge scopul, acesta are așteptări mari și pentru campania de transferuri din această vară.

Astfel, patronul FCSB intenționează să facă o serie de achiziții importante, care l-ar ajuta să atingă obiectivul.

„Vor veni încă doi atacanți, unul va veni 100%, poate doi. Eu cred și în Popa. Fac ce pot. Voi investi 3-4-5 milioane, o să mai aduc jucători de banii ăștia. Acești bani ar fi doar pentru sumele de transfer, fără salarii”, a precizat acesta.

Despre situația lui Chipciu

Gigi Becali a clarificat și situația legată de colaborarea cu Alexandru Chipciu. Finanțatorul FCSB a precizat că l-ar aduce la echipă pentru campionat și nu pentru Champions League.

„Nu mă interesează pe mine Chipciu, am vrut să-l aduc, are experiență. Cu Chipciu există altă intenție. Nu putem merge în Champions League cu el. Îl vreau datorită caracterului frumos, dar nu pentru Champions League, ci pentru campionat”, a subliniat finanțatorul campioanei.

În plus, acesta a transmis o oferta pentru transferul lui Louis Munteanu. De altfel, latifundiarul din Pipera nu este singurul interesat de fostul atacant. Cei de la Rapid și-au arătat intenția de a semna cu acesta.

„Am făcut ofertă de 1.2 milioane de euro, am trimis ofertă, aștept. Ei au zis că vor 1.5 milioane.” , a adăugat el.

Gigi Becali vrea o echipă pentru campionat și una pentru cupele europene

Discuțiile legate de fostul golgheter Florin Tănase nu au fost finalizate. Patronul FCSB susține că acesta ar căuta în prezent un transfer mai bun.

„El mi-a zis să nu spun nimic, iar eu am făcut-o. Eu spun ce cred, el spune ce vrea el. Eu cred că va fi la noi. Nu spune asta, el încă mai caută un transfer mai bun”, a mai spus acesta.

Legat de obiectivele sale, Becali a precizat că își dorește două echipe: una pentru campionat, iar cealaltă pentru cupele europene.