Gigi Becali mută FCSB pe stadionul din Tîrgoviște. Arena Națională a fost rezervată pentru concerte

Patronul FCSB, Gigi Becali, a anunțat că intenționează, din sezonul viitor să mute echipa pe stadionul din Târgoviște. Arena Națională va fi blocată toată luna iulie din cauza concertelor ce au fost programate să se desfășoare aici.

Decizia Primăriei Generale nu este pe placul lui Gigi Becali, patronul FCSB, care a preferat să joace toate meciurile pe cel mai mare stadion al țării. În aceste condiții, având în vedere că nu poate evolua în București, în sezonul următor, el a luat decizia să joace la Târgoviște, la o distanță de 80 de kilometri. Aici vor avea loc, inclusiv, primele tururi ale Conference League, pe Arena „Eugen Popescu”, care a fost modernizată de curând.

Patronul FCSB a precizat că, în București, echipa sa nu are unde să evolueze, în condițiile în care pe Arena Națională vor fi organizate și concerte, iar în Ghencea joacă rivala sa, CSA Steaua București.

„Noi o să jucăm la Târgoviște, pentru că avem un tralalachi care conduce primăria. Nu putem pe Arena Națională, pentru că sunt concerte, am primit notificare. Așa se întâmplă dacă e primar un tralalachi (Nicușor Dan – n. red.), el face concerte. Pe Ghencea nu putem să jucăm, că nu vrea Talpan. Nu avem unde să jucăm, o echipă care are a 20-a participare la rând în cupele europene. Plus jucători de milioane de euro. Astea sunt statisticile!”, a declarat Gigi Becali, conform Digisport.

Stadionul din Târgoviște a fost modernizat, de curând, fiind investite în jur de 15 milioane de euro. Inițial, lucrările au fost estimate la mai puțin de jumătate, 6,7 milioane de euro, însă pe măsură ce au avansat, costurile au crescut. În plus capacitatea arenei a fost redusă de la 12.000 de locuri, cât avea inițial, la 9.000 de locuri. Cu toate acestea, Gigi Becali pare încântat de felul în care arată arena dâmbovițeană și pare dispus să-și mute echipa la Târgoviște. Stadionul a fost inaugurat cu meciul dintre Chindia și FC Voluntari (2-2), care a coincis cu retrogradarea dâmbovițenilor.

FCSB o echipă abonată la locul 2

FCSB, echipa lui Gigi Becali, a încheiat această ediție de campionat, SuperLiga, pe locul al doilea, după ce a pierdut campionatul în fața Farului Constanța, echipa lui Gică Hagi. După un meci de coșmar, încheiat cu scorul de 3-2, în favoarea constănțenilor, FCSB a fost nevoită să se mulțumească, din nou, cu locul secund.

De altfel, echipa bucureșteană pare să se fi abonat la poziția secundă în Campionatul României. Din 2015, când a obținut utimul titlu, cu o excepție în sezonul competițional 2019/2020, când s-a clasat pe locul 5, FCSB, a ocupat doar locul secund în SuperLiga la fotbal.

În urmă cu 8 ani, pe data de 25 mai, FCSB sărbătorea utimul titlu de campioană, cucerind campionatul după un meci încheiat la egalitate, 0-0, în compania celor de la Poli Iași