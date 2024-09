Justitie Gigi Becali l-a dat iar în judecată pe Talpan. Pretențiile latifundiarului







Războiul dintre George Becali și Florin Talpan a ajuns la o nouă judecată. De această dată, Gigi Becali l-a chemat în instanță pe juristul armatei pentru a-i da banii înapoi.

Judecată pentru bani, cum încearcă Talpan să facă rost de ei

Saga dintre George Becali și Florin Talpan durează de mai bine de 5 ani și e departe să se termine. Mai nou, latifundiarul a intentat un proces în care cere întoarcerea executării lui Talpan. Acest demers este modalitatea prin care Becali vrea să își recupereze banii pe care Talpan i-a executat silit. Este vorba de peste 20.000 de euro.

Deși părea că a uitat de acest demers, Becali s-a enervat după ce juristul armatei l-a dat iar în judecată pentru că l-ar fi jignit. În octombrie, cei doi ar urma să se vadă în instanță legat de acest ultim dosar, în care probabil juristul cere alte sume de bani ca să își acopere paguba. Despre acest dosar, latifiundiarul nu părea să aibă foarte multe date. „El, săracul e un fel delectare a judecătorilor, că ei toată ziua judecă și obosesc.

”Cum deschide gura, leșin de râs”

Mai apare Talpan, mai se delectează și ei. E caterincă mare: «Uitați, domnule judecător!». Am fost o dată acolo în sală și nu mai puteam de râs. Judecătorul mi-a zis: «Domnule Becali, terminați!». Nu mai puteam să mă abțin, am ieșit afară. «Uitați, domnule judecător cum batjocorește!». Eu nu batjocoream, leșinam de râs.

«A furat, apărați Armata, domnule judecător!». Am ieșit din sală că nu mai puteam să mă abțin. Cum deschidea gura el, cum mă bufnea râsul pe mine. Și atunci am zis că dacă mai deschide ăsta gura și leșin de râs mai bine ies din sală. Și am ieșit”, a declarat George Becali. Cu siguranță, latifundiarul nu va evita noua confruntare cu Florin Talpan, dar trebuie să fie atent la ceea ce îi spune. Asta pentru că se pare că juristului îi cam plac procesele.