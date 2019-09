Unicul gol al partidei a venit în minutul 88, când nou-venitul Juvhel Tsoumou a profitat de o respingere greșită a lui Pigliacelli.

„Ce să mai vorbesc? Zero șuturi pe poartă, nu au trecut de centrul terenului în prima repriză. Asta e tot ce vreau să spun.

N-au avut niciun șut pe poartă tot meciul, jucătorii lor n-au trecut de jumătatea terenului. S-a jucat ca pe vremuri, toți la o singură poartă!”, a spus Becali, pentru Gazeta Sporturilor.

„Mă bucur pentru această victorie, pentru jucători, pentru că meritau această victorie. Cu acest joc nu puteam să ieşim cu alt rezultat. Am blocat Craiova pe tot parcursul jocului, nu le-am dat situaţii de a marca, nu au avut şut pe poartă, am avut un joc foarte bun, avem o echipă foarte bună. A fost seara noastră şi i-am redus la tăcere. Terenul nu ne-a ajutat şi mai mult, pentru că am vrut să pasăm, să deţinem controlul meciului. Am citit jocul Craiovei, nu poţi schimba peste noapte maniera de joc (n.r. – cu referire la schimbările produse de Victor Piţurcă). Diferenţa o fac şi jucătorii, eu am jucători mai buni cu tot respectul pentru cei de la Craiova. Domnul Piţurcă e mult mai titrat decât mine, mai respectat, iar eu încerc să răzbat în această lume”, a declarat și antrenorul FCSB, Bogdan Argeș Vintilă, pentru DigiSport.

