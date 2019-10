“Să-i arătaţi lui Talpan şi Ministerului Apărării oferta de 1 leu a lui Negoiţă. Eu cred că vrea să salveze clubul în continuare, chiar dacă îl vinde pe un leu pentru că, oricine ar veni, ar trebui să investească. El e şi şmecher. Nu se retrage de tot, îi rămân procente din club şi o să mai aibă de luat câteva milioane. În plus am înţeles că a şi împrumutat clubul cu 1.8 milioane de euro, bani pe care trebuie să-şi ia înapoi. În momentul în care cineva va veni la club, o să-i plătească lui. Negoiţă a făcut o greşeală mare când a venit la Dinamo, nu a investit pentru performanţă. Dinamo are suporteri răi, sunt ca ai mei sau ca ăia de la Rapid, dacă nu ai performanţă, se urcă pe tine şi nu suportă să stea în play-out 2-3 ani. Când a venit la Dinamo, trebuia să bage bani şi să facă echipă care să se bată la titlu, nu să investească la limita supravieţuirii”, a spus Becali pentru Fanatik.ro.

