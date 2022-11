Gigi Becali, lecții de smerenie pentru părintele Calistrat și preotul Visarion Alexa

Patronul FCSB a continuat prin a spune că el nu poate să îl judece pe Calistrat. În plus, el îl consideră pe preot un bun teolog și chiar a mărturisit că îi place cum predică. „Dar trebuie să ştie că s-a permis asta pentru smerenie, pentru că are nevoie de smerenie la toată teologia pe care o are şi la toată trăirea, şi la toată lucrarea pe care o face. Dacă-i spune Calistrat femeii ăleia că să-ţi dea Dumnezeu ţie ce mi-ai făcut mie… păi un duhovnic zice să te ierte Dumnezeu. Asta este răzbunare, nu e lucru duhovnicesc”. Becali a mai adăugat că oamenii nu pot vorbi „cum vor” în biserică. De asemenea, omul de afaceri s-a întrebat ce poate să creadă lumea dacă preotul a blestemat o femeie. În același timp, patronul a mai precizat că el nu îi ia apărarea părintelui Calistrat în ciuda faptului că îi place cum „vorbeşte, este tobă de teologie”.