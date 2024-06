Social Gigi Becali, foc și pară pe Elena Lasconi: Cum să fie ea președinte dacă nu are nici bărbat







Elena Lasconia fost aleasă de colegii săi din USR pentru a candida la alegerile prezidențiale din acest an. La auzul acestei vești, Gigi Becali a răbufnit spunând că o femeie nu poate ajunge președintele României și a explicat de ce.

Gigi Becali nu o vrea pe Elena Lasconi președinte: Nu ți-e rușine?

Elena Lasconi a câștigat conducerea USR cu un sprijin covârșitor, obținând peste 68% din voturile interne și a fost aleasă să fie candidatul USR pentru Președinția României într-un congres desfășurat pe 29 iunie. Aproximativ 95% dintre participanții la congres au susținut-o pentru această poziție. Această veste nu a fost pe placul lui Gigi Becali, care, într-o intervenție televizată, și-a exprimat opoziția, susținând că o femeie nu ar putea ocupa funcția de președinte al României.

Întrebat de alegerea Elenei Lasconi la șefia USR, Gigi Becali și-a expus părerea în mod direct:

De asta mă voi ocupa și eu. Adică în politică nu o sa mai intru, dar când va fi vorba de USR, care este un partid satanist... Dar Elena Lasconi spune „Doamne ajută”. Păi cum te ajută Dumnezeu, dacă tu promovezi lucrurile astea? Ba că a zis că a votat pentru familie, ba că, de fapt, nu este pentru familie. Ea nici nu are familie dar vrea să fie președintele României. Păi cum să fii președintele României tu, nu ți-e rușine așa un pic? Ești o femeie”, a declarat Gigi Becali la Realitatea Plus.

De ce nu poate fi o femeie președinte, potrivit lui Gigi Becali

Finanțatorul FCSB și-a continuat declarațiile argumentând de ce o femeie nu poate ajunge președintele României

„Niciodata în viața sa, mai ales una care nu are nici bărbat. Păi nu are nici bărbat ea, cum să fie ea președinte dacă nu are nici bărbat. Păi problema e că femeia nu are voie sa stăpânească bărbatul. Președintele este stăpân, e împărat, cum să stăpânească femeia bărbatul. Ea nu are un barbat al ei, darămite să stăpânească 10 milioane de bărbați ai României”, a mai spus Gigi Becali.

Votată aproape în unanimitate pentru Cotroceni

La Congresul USR desfășurat sâmbătă, pe 29 iunie, Elena Lasconi a fost aleasă candidatul partidului la alegerile prezidențiale. A obținut un impresionant procent de 94,32%, rezultat care a surprins și pe ea însăși.

„S-a întâmplat ceva foarte ciudat. 94,31% şi la câteva puncte credcă s-a votat în unanimitate. E ciudat asta la USR. Mulţumesc în primul rând colegilor mei şi să-i salut şi pe cîmpulungeni pe această cale. Vă mulţumesc pentru că mi-aţi dat această onoare. Nu m-am gândit niciodată în viaţa mea că o să ajung în punctul ăsta, dar cred că e bine, pentru că e un drum greu, pentru că de fiecare dată în viaţă drumul greu mi-a adus cele mai mari satisfacţii. Am spus-o de pe 10 iunie, cred, de când am văzut acea hartă roşie, că 2024 este anul în care putem să îngropăm democraţia din România sau putem să o salvăm”, a declarat Elena Lasconi după aflarea rezultatului.