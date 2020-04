Situaţia nu e instabilă în acest moment, e zero! Nu comparaţi situaţia mea financiară cu cea a echipei. E sub minus, e îngropată! Eu nu sunt dispus să dau banii mei la fotbal. FCSB are o datorie de 5-6 milioane de euro la mine. Dacă nu se reglementează situaţia până în septembrie, fac curăţenie. Vând Man, Tănase, Coman, Moruţan. De mine să uitaţi. La revedere, ce, am băut gaz, să pierd banii?“, a spus Becali la Digi Sport.