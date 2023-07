Gigi Becali, atitudine de necrezut în fața președintelui unui mare club european

Omul de afaceri Valentin Sălăgean, în vârstă de 65 de ani, apropiat de Gigi Becali, a povestit un episod din 2013, care s-a petrecut în contextul dublei manse dintre Steaua București și Ajax Amsterdam, din Europa League, la fotbal.

În februarie 2013, Steaua București a reușit una dintre ultimele sale performanțe în fața unei echipe mari a Europei. După 0-2 cu Ajax Amsterdam în turul din „16-imile” Europa League, FCSB a întors scorul la retur și a câștigat ulterior la loviturile de departajare.

Aflat la tribuna oficială, Gigi Becali, s-a amuzat pe seama pantofilor președintelui clubului Ajax, Hennie Henrichs, a povestit omul de afaceri Valentin Sălăgean. Patronului din Pipera a strâmbat din nas observând că președintele lui Ajax purta o pereche de pantofi mai vechi, uzați.

„Mi-a zis înainte de meciul cu Ajax: «Bă, eu nu mai merg la nicio masă oficială. Ce să caut eu acolo?! Du-te cu Argăseală!». I-am zis că nu am eu ce să fac. Zice: «Du-te, bă, că tu vorbești toate limbile din lume. Bă, Vali, tu ești vicepreședintele, el e președintele. Ba nu, e patronul, patronul!». Zic: «Nu pot, mă, să spun că sunt Gigi Becali!». El: «Nu știu, mă, spui că ești cine vrei tu! Eu nu merg, mă duc la masaj!»”, a povestit omul de afaceri.

Becali prețuia mai mult pantofii decât valoarea omului

La restaurant, la masa oficială, Valentin Sălăgean povestește că erau mai multe personalități din conducerea clubului, inclusiv CEO-ul companiei de bere Heineken. Alături de acesta stătea și Hennie Henrichs, director la Teva Pharmaceutics, o importantă companie farmaceutică, multinațională. Viorel Sălăgean a relatat că la masa oficială, Gigi Becali a strâmbat din nas la vederea lui Hennie Henrichs pentru că acesta purta pantofi uzați.

„Buuuun… Masa oficială, povești, vrăjeală. La meci, lângă noi stătea președintele lui Ajax, CEO-ul Heineken pe toată lumea (n.r – președintele lui Ajax la acel meci era Hennie Henrichs, director la Teva Pharmaceutics, o multinațională importantă din domeniul farma). Om calificat, salariu mare.

I l-am arătat lui Gigi. Zice: «Bine, mă, eu sunt Gigi Becali, am bani, ce mă interesează pe mine… Ce mă pui să vorbesc cu ăsta?! Nu vezi că are pantofii scorojiți?!». De atunci a rămas vorba că vorbesc pantofii cu tine, că au vârful întors în sus. Am râs de n-am mai putut”, a relatat Sălăgean.

Episodul grătarului de la Mariott

Gigi Becali este recunoscut pentru ieșirile sale pe care le-am putea numi excentrice, dar care în anumite locuri nu sunt privire deloc așa. În acest sens ne-am putea aminti celebrul grătar pe care l-a încins pe terasa la Hotelul Mariott, din noiembrie 2005. Acesta a fost unul dintre motivele, pe lângă datoriile acumulate la plata chiriei, pentru care a fost evacuat din hotel.

Patronul FCSB a fost dat in judecata de Compania Hoteliera „Grand”, care administra hotelul Mariott, pentru datorii de cinci miliarde de lei vechi, echivalentul a 142.857 de euro, după cum relata presa vremii. Banii reprezentau chiria cu care FC Steaua era datoare pentru birourile închiriate în hotel, dar și pentru pagubele provocate în timpul evacuării sale.

În noiembrie 2005, Gigi Becali a făcut un grătar pe terasa de la etajul II, al hotelului, fapt ce a atras reclamații din partea celorlalți clienți. Drept urmare, el a fost evacuat din camerele pe care le ocupa, după o ceartă cu patronul Fathi Taher. Ulterior, reprezentanții hotelului au constatat că la plecare, Gigi Becali și angajații săi au luat piese de mobilier, au provocat mai multe distrugeri.