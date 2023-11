Ce a pățit Gigi Becali după accident. Nici soția lui nu știe

Gigi Becali a dezvăluit că s-a prezentat la secția de poliție, la 12 ore de la accidentul rutier în care a fost implicat. Potrivit legii, șoferii implicați în accidente fără victime trebuie să se prezinte la secția de poliție în maxim 24 de ore.

Patronul echipei de fotbal FCSB a mai spus că a fost testat cu etilotest și drugtest.

Voiam să mă culc, dar dacă m-ați sunat. Adică, de ce am fost dat de gol? Am călcat pe cineva, am lovit și am ars mașina? Ce martori rup tăcerea? Mă reclamă mașina mea că am lăsat-o în șanț? Eu am intrat cu mașina-n șanț și ce m-am dat de gol? Sau că Becali da cu subsemnatul. Păi adică de ce? Nu vorbim dacă nu ma duceam, eu m-am dus. Și dacă nu mă duceam, îmi făcea dosar penal pentru ce? Venea mașina și se constituia parte civilă. Care e accidentul, că accident înseamnă să accidentezi pe cineva, a spus latifundiarul din Pipera.

Becali a promis că va dona aparatură modernă Poliției Române

Patronul FCSB a mai adăugat faptul că poliţia a fost informată telefonic imediat după accident. De asemenea, a promis public că se va implica în depistarea șoferilor drogați, prin donarea a 50-100 de aparate moderne, făcând referință indirectă la incidentul de pe 2 Mai.

„Eu am vorbit imediat la telefon și am informat și miliția. Mi-au făcut toate testele. Apropos de asta, promit public să mă contacteze domnul comandant, să fac o donație, să vedem cât costă, că am stat vreo un sfert de oră și să le fac o donație de 50-100 de aparate d-astea moderne. Ca să îi depisteze pe toți drogații.

Dar cum adică, deci eu să zicem că până la urmă o să iasă la iveală. Să zicem că mă uităm la telefon și am intrat în șanț. Sau am vrut să trec prin șanț, pe partea cealaltă, cu mașina mea. Și ce, poate să mă oblige cineva, e problema ta? Îmi face dosar penal mașina că am dus-o pe câmp?

Păi atunci mă înțeleg amiabil cu mașina mea, semnez și eu, semnează și ea aia e. Ați înțeles greșit, dacă îmi venea din față eram vinovat eu. Eu depășeam și când am ajuns în dreptul mașinii din față, șoferul a intrat și el in depășire, în fața mea, și am ajuns în șanț. Să vedem, că eu am camere sofisticate la mașină, dar să vedem dacă se poate vedea pe lateral”, a adăugat milionarul.

Becali mai spune că va studia imaginile de pe camera de bord și că le va da la dispoziția presei.

A condus Gigi Becali în șosete?

Sursa Foto- GO Sport Life Travel, Facebook

Patronul FCSB a infirmat faptul că ar fi condus mașina fără încălțăminte, fiind fotografiat în timp ce purta șosete la întâlnirea cu un fan de-al său într-o benzinărie. Incidentul a făcut vâlvă pe rețelele de socializare după ce și o altă vedetă, influencerul Dorian Popa, a fost prins de poliție când conducea drogat și în chiloți.

„Păi care șosete, mă, sunteți nebuni, de unde ați scos-o p-asta? Eu când conduc mai mult, stau doar în ciorapi. Mie nu îmi e rușine când sunt desculț, dar acum nu eram. Dacă sunt până la biserica, 20 de km, nu scot niciodată pantofii. Să vezi, că au oprit mai mulți oameni, până la urmă i-am zis lui Lutu să vină să ia tot din mașină, am plecat spre Pipera, pe mine m-a luat un băiat și Luțu s-a dus să scoată alea din mașină.

Păi ce eram idiot să mai stau acolo o oră? Cine ma reclamă pe mine? Eu sunt leu, eu nu mă sperii așa ușor. Am plecat la mânăstire noaptea, nici nu i-am zis nevestei că am coasta fisurată. Și am condus toată noaptea și am venit și înapoi și nici n-am dormit. Durerea e bună, când te doare nu mai ai ispite”, a comentat Becali pentru România TV.

Gigi Becali a infirmat și că ar deține două maşini Rolls Royce. Una aparține ginerelui său.