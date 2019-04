Gigi Becali a ajuns pe minus la FCSB

Gruparea „roș-albastră” este pe minus cu 1,94 milioane de euro, în 2018. Vicecampioana stă bine încă la capitolul sponsorizări.





FCSB se scaldă în mediocritate în ultimele sezoane, iar asta se vede și în conturile „roș-albaștrilor”. Anul trecut, finanțatorul Gigi Becali a ieșit pe minus. Conform unui raport publicat pe siteul oficial al FCSB, echipa a înregistrat pierderi de 1,94 milioane de euro. Prin comparație, în 2017, latifundiarul din Pipera avusese un plus de 499.000 de euro.

Au creanțe de peste trei milioane de euro

În urmă cu doi ani, FCSB a primit de la UEFA 7,25 milioane de euro, iar anul trecut a încasat doar 4,99 milioane de euro. La capitolul sponsorizări, echipa lui Becali a înregistrat beneficii de 2,3 milioane de euro. De asemenea, vicecampioana României are creanțe de 3.141.000 de euro din vânzările jucătorilor.

Echipa nu mai atrage spectatori așa cum o făcea în urmă cu câțiva ani. 2,93 de milioane de euro au strâns „roș-albaștrii” din vânzarea biletelor în 2018. FCSB n-a mai câștigat titlul din 2015 și a jucat ultima dată în grupele Ligii Campionilor în 2013 - 2014.

După etapa a 4-a a playoff-ului Ligii I, FCSB a recuperat distanța care o separa de CFR Cluj. Ardelenii au remizat la CS „U” Craiova (scor 0-0), iar „roș-albaștrii” au trecut pe „Arena Națională” de Sepsi Sfântu Gheorghe, scor 2-0. Un succes palid pentru oamenii lui Mihai Teja, obținut datorită golurilor înscrise de Harlem Gnohere (51 - penalty) și Florinel Coman (59).

„Nu am văzut spirit de război”

Gigi Becali n-a fost încântat de ce a văzut în teren și nu s-a ferit de cuvinte. „Sunt mulțumit pentru că am câștigat cu 2-0. Am jucat doar noi. Dar parcă nu am văzut spirit de război. Dennis Man nu mi-a plăcut deloc. Un jucător de 60 de milioane nu are voie să joace mai relaxat! O echipă mare făcea posesie la 2-0. De ce te duci să dai golul trei? Pentru ce îți trebuie? Asta înseamnă maturitate și experiență. Pentru ce ai nevoie de 3-0? De ce să riști? Poate dă Sepsi gol, se face 2-1 și intri în panică. Pentru ce? Trebuia să ținem de minge, să pasăm și să avem posesia”, a spus latifundiarul din Pipera. Olimpiu Moruțan, fotbalistul celor de la FCSB, a trăit o mare umilință, după ce a fost introdus pe teren în minutul 18, în locul accidentatului Mihai Pintilii, iar la pauză a fost schimbat cu Florinel Coman.

„Nu stăm după Moruțan”

„Noi nu stăm după Moruțan. La anul stăm, intră, greșește, nu e nicio problemă. La anul stăm după el! Acum trebuie să câștigăm campionatul. Nu e problema noastră dacă îl afectează. Nu stăm după el! Nu putem lua campionatul cu copii. Moruțan era în plus pe teren, pierdea toate mingile”, a explicat Gigi Becali.

