Gigantul Netflix, implicat într-un scandal uriaș! Arma boicotului se întoarce împotriva progresiștilor?

V-ați pus vreodată întrebarea de ce marile companii se conformează atât de rapid și retrag de pe piață orice produse sau reclame considerate rasiste sau discriminatorii la adresa unor minorități rasiale, religioase sau sexuale? Ei bine, nu neapărat pentru că se tem de repercusiuni legale, ci pentru că ar risca un boicot din partea clienților care aparțin acestor minorități .





Și chiar au motive să se teamă. Firmele daneze, de pildă, au achitat o notă de plată piperată în timpul scandalului legat de publicarea faimoaselor caricaturi ale Profetului. După ce în toată lumea musulmană au fost lansate apeluri la boicot, exporturile daneze s-au confruntat cu mari probleme în Orientul Mijlociu și Africa de Nord. În ultima vreme, însă, și creștinii au învățat să folosească arma boicotului, o invenție progresistă, dacă ne gândim bine. Totul a început cu anunțul directorului Netflix (gigantul american de streaming, online și producție de filme și programe de televiziune) că își va „regândi” investiția în statul american Georgia, dacă va fi pusă în aplicare legislația anti-avort care interzice întreruperile de sarcină din momentul în care încep să se audă bătăile de inimă ale fătului.

Legislația pro-viață din Georgia face obiectul unei isterii de proporții în Statele Unite, unde grupuri pro și anti avort sunt într-un război pe viață și pe moarte. Multe staruri de la Holywood au adoptat, de altfel, poziții tranșante de partea dreptului mamei de a hotărî. Netflix a fost, însă, primul gigant din domeniu care a luat o atitudine. Acum, însă, se pare că va plăti oalele sparte. Grupurile anti-avort din țările anglofone au declanșat, la rândul lor, o campanie de boicotare a Netflix, iar pe internet au început să circule petiții. Right To Life UK e în fruntea luptei. „Eu, împreună cu mulți alții, mi-am anulat astăzi abonamentul la Netflix. Nu pot să susțin o companie despre care știu că încearcă în mod activ să promoveze avortul, făcând tot ce poate pentru a garanta că drepturile copiilor nenăscuți nu sunt recunoscute de lege”, a declarat purtătoarea de cuvânt a mișcării Claire McCarthy.

În statul american Georgia, unde actualul guvernator, Brian Kemp, a câștigat alegerile tocmai datorită promisiunii că va pune în aplicare o lege care să protejeze copiii nenăscuți, furia grupurilor care se opun avortului este uriașă. „Netflix și alți giganți din industria filmului folosesc intimidarea pentru a-i forța pe locuitorii Georgiei să vândă vieți inocente pe bani. Suntem astăzi aici pentru a ne ridica împotriva acestei încercări, astfel încât statul nostru să nu-și piardă identitatea de apărător al vieții și să nu ajungem ca New York-ul, unde s-a legalizat infanticidul”, a declarat Zemmie Fleck, directorul executiv al puternicei asociații Georgia Right to Life.

Dincolo de războiul dintre guvernatorul Georgiei și Netflix, precedentul este de luat în seamă. Indiferent dacă Georgia are succes sau nu în apărarea legislației sale anti-avort, arma boicotului ar putea fi folosită pe scară largă împotriva firmelor care încearcă își depășesc menirea și își asumă poziții politice progresiste.

