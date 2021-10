Gigantul Apple este grav afectat de o criză la nivel mondial. Decizie de ultim moment, care a dus la mari pierderi financiare

Conducerea companiei Apple a decis să reducă producţia modelului iPhone 13 cu 10 milioane de unităţi din cauza deficitului global de cipuri, conform unor surse citate de Bloomberg.

Apple, grav afectată de criza cipurilor

Compania avea în plan să producă 90 milioane de unităţi de iPhone 13 până la finalul acestui an, dar le-a spus producătorilor săi că numărul dispozitivelor va fi mai scăzut deoarece furnizorii de cipuri, inclusiv Broadcom Inc şi Texas Instruments, nu reuşesc să livreze componentele.

Acţiunile Apple au scăzut cu 1,2%, în timp ce titlurile Texas Instruments şi Broadcom înregistrau fiecare scăderi de 1%. Cele trei companii nu au dorit să comenteze informaţiile, conform Agerpres.

Jeff Fieldhack, director de cercetare la Counterpoint Research, susţine că reducerea producţiei Apple ar putea de asemenea să facă parte din strategia companiei de a comanda mai multe dispozitive în aşteptarea cererii ridicate a clienţilor, apoi de a reduce comenzile după ce devin mai clare tendinţele de vânzări.

Fieldhack susţine că vânzările iPhone 13 par să fie solide şi mai ridicate decât livrările de anul trecut de iPhone 12, iar Counterpoint nu-şi modifică estimarea privind vânzările iPhone 13 în trimestrul patru din 2021, de 85 – 90 milioane de unităţi. iPhone 13 este cel mai nou telefon mobil lansat de Apple și are o cameră foto avansată care oferă o calitate mai bună a imaginilor.

Își limitează producția la ultimul produs vedetă: iPhone 13

iPhone este cel mai important produs al Apple. în septembrie, Apple Inc a lansat iPhone 13 echipat cu un nou cip, denumit A15 Bionic, care permite traducerea automată a unui text. De asemenea, telefonul are un ecran mai bun, o autonomie a bateriei mai extinsă şi modul Cinematic pentru schimbarea automată când se filmează. Modelul este disponibil în cinci culori şi are o viteză mai ridicată datorită componentelor radio şi a tehnologiei 5G, conform sursei citate.

Criza cipurilor a izbucnit pe fondul pandemiei de coronavirus, pentru că producătorii au fost nevoiți să închidă fabrici și să concedieze mulți angajați. Cipurile reprezintă unitatea de bază a dezvoltării tehnologice și sunt vitale în aproape toate aparatele pe care le folosim zi de zi.