Monden Gică Popescu, imagini în premieră cu fiica lui. Maria Popescu, mândria tatălui







Celebrul fotbalist Gică Popescu a făcut publice imagini cu fiica lui, Maria. Acesta lucru s-a întâmplat chiar de ziua fetei, când a împlinit 24 de ani.

Fiica lui Gică Poescu a împlinit 24 de ani

Maria Popescu este copilul celebrului fotbalist Gică Popescu. Chiar dacă tatăl său o iubește enorm și a trimis-o la studii peste hotare, nu i-a făcut chiar toate poftele. Potrivit informațiilor din spațiul public, fotbalistul nu i-a dat mai mult de 1000 de euro pe lună, bani de cheltuială în Barcelona, acolo unde a studiat. Nici la mașini, Gică Popescu nu a fost prea darnic. Drept urmare, Maria conduce o mașină de 10.000 de euro. ”Maria să fie fericită că are o mașină nouă.

Este prima mașină pe care o conduce după ce a luat permisul. Eu, când am început, am început cu 1300 (n.r. Dacia 1300). După care m-am dus la 1310, 1400... După care m-am dus afară, la Eindhoven. Am făcut bani și mi-am cumpărat prima mea mașină. Mașina pe care o conduce Maria este pe banii mei. Ea acum lucrează la două businessuri, unul împreună cu mine. Și i-am promis că dintr-unul dintre businessuri, dacă iese bine, o să-și schimbe mașina.

Trebuie să muncească dacă vrea o mașină mai scumpă

Dar trebuie să fie mulțumită că primește o mașină gratis, atât am considerat eu că... prima mașină nu poate să conducă o astfel de mașină. Nu cred că era normal să-i cumpăr o mașină scumpă atât timp cât n-a făcut nimic. Ca să ai o mașină bună trebuie să faci ceva să meriți, să muncești”, a spus fotbalistul la acel moment.

Cu toate acestea fiica lui pare extrem de fericită cu toate oportunitățile pe care i le-a oferit tatăl său. Cei doi au lansat chiar și un parfum împreună la meciul Generației de Aur desfășurat în luna mai a acestui an. Pe paginile de socializare, Maria nu se afișează cu extravaganțe și nici cu mașini sau haine extrem de scumpe, semn că tatăl său este un reper pentru ea.