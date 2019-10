Marți seară în București a avut loc premiera de gală a celui mai nou film produs de regizorul Toma Enache. „Între chin și amin” a fost, totodată, și debutul în lungmetraj pentru Kira, fiica de 24 de ani a lui Gică Hagi.

Pelicula spune povestea celor care au cunoscut suferința în închisorile comuniste și se axează în special pe îngrozitoarea pușcărie de la Pitești, moment mai cunoscut în istorie drept „Experimentul de la Pitești”. Filmul are momente extrem de dure, dar în același timp cât se poate de adevărate și este primul omagiu pe care cinematografia românească îl aduce eroilor-martiri ai închisorii de la Pitești.

„Între chin și amin” rulează de miercuri în cinematografe, cu Vali Popescu, Constantin Cotimanis, Ana Pârvu și Kira Hagi în rolurile principale.

„Au fost emoții foarte mari! M-am documentat mult mai mult pentru acest rol și am vorbit cu bunicul meu. Mi-a explicat despre ce a însemnat «Experimentul Pitești» și dimensiunea acestei tragedii. Mi-a fost un pic greu să-mi intru în rol, chiar a fost dificil fiindcă am jucat un personaj important. Au fost multe ore de muncă, dar sunt fericită după lansarea filmului! Este unul foarte trist și puțin cam dur. De ce nu m-am uitat la secvențele cu mine? Pentru că am emoții și nu-mi place să mă uit la mine. Prefer să-mi fac treaba cât mai bine și atât. Urmează proiecte importante în România, dar momentan totul e secret”, a spus Kira Hagi la finalul proiecției.

„Un film frumos, dar puțin cam dur!”

Prezent în sală, Gică Hagi s-a arătat bucuros pentru debutul fiicei sale, însă, în același timp, a apreciat „puțin cam dur” subiectul filmului. „Îmi plac filmele care au în spate o poveste, o realitate. Filmul este foarte frumos, dar puțin cam dur. Felicitări celor care l-au făcut! Kira a fost și ea aici, ea este la început și sper să ajungă departe. Mă bucur pentru drumul pe care și l-a ales și o susțin”.

La rândul său, regizorul Toma Enache a lăudat-o și el pe Kira Hagi, scrie gsp.ro: „Îl prețuiesc pe Gică Hagi și este un om extraordinar. Face lucruri fabuloase! Și e o bucurie că am reușit ca Kira Hagi să debuteze în filmul meu! Este o fată foarte talentată și mi-am dat seama că se potrivește filmului. S-a descurcat excelent, cu un rol foarte bun”. Actrița Ana Pârvu a vorbit și ea despre fiica lui Hagi: „Kira este o superfată, te face să te relaxezi. Este un partner de film, foarte, foarte bun!”.

