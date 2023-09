Gică Hagi, dezamăgit de fotbalul românesc: S-ar putea alege praful de tot

Gică Hagi consideră că fotbalul românesc este pe butuci de ani buni și că țara noastră nu are acționari puternici. La finalul săptămânii trecute, România a rămas fără nicio echipă în grupele cupelor europene. Farul și Sepsi au fost învinse în play-off-ul Conference League.

Hagi a spus că este foarte dezamăgit și că fotbalul românesc ar putea fi istorie, dacă nu se vor face schimbări.

„Venim după o zi în care am fost dezamăgiți, am analizat, am reflectat. E o situație clară, pe care toată lumea a văzut-o. Fotbalul românesc are mult de progresat, sunt multe direcții în care trebuie să progreseze. E un moment în care trebuie să reflectăm foarte bine, pentru a face progrese. E chestia administrativă, unde trebuie să ne organizăm mai bine. Cu toții, din tot ce am văzut, toată lumea e de acord că suntem unde suntem: jos. E realitatea, chiar dacă e greu de acceptat. Datoria mea e să analizez și să văd ce fac de mâine. Trebuie găsite cauzele și schimbat ceva“, și-a început Hagi discursul.

Managerul Farului Constanța a găsit explicația decăderii fotbalului. Hagi consideră că bugetele echipelor din România sunt mult prea mici pentru a face performanță. El a mai spus că țara noastră are nevoie de acționari puternici și că asta este singura soluție.

„Pentru cei care am făcut performanță, e greu să acceptăm realitatea asta dură. Trebuie să schimbăm ceva, ca echipele românești să fie an de an în cupele europene. Echipele trebuie să aibă acționari puternici, ca în fotbalul european. S-a făcut Revoluția în ’89 ca să fim liberi, democrați, dar de atunci am regresat mult. Toți cei de afară, pe care i-am bătut sau am jucat de la egal la egal, aveau 80 de milioane buget și acum au ajuns la un miliard. Noi suntem zero în momentul de față.

Bugetele noastre nu contează, sunt infime, la ce țară reprezentăm, la populația pe care o avem. Ce s-a întâmplat în vara asta, ce s-a întâmplat în ultimii 15 ani doare. Dacă nu doare, e greu să vină ceva bun pentru România. Victoriile aduc fericire. Noi, românii, suntem dezamăgiți, supărați. Cei de sus trebuie să facă ceva, pentru ca echipele din România să fie în grupe. Dacă nu, adio!“, a continuat antrenorul.