Ghiță Ignat, de la luptător MMA la erou al orfanilor. A vrut să adopte un copil din Ucraina, dar viața a avut alte planuri pentru el

A fost condamnat la închisoare de două ori, iar acum trăiește numai pentru a-i ajuta pe alții, motiv pentru care viața lui s-a schimbat total. Anul trecut, din mijlocul bombardamentelor, Ghiță a luat pe sus un orfelinat întreg din Ucraina și l-a mutat în România, la Suceava.

„Ce face Dumnezeu? Noi am vrut să adoptăm un copil orfan, ni s-a spus nu. Dumnezeu ia 75 de copii orfani şi zice, uite, Ghiţă, ai grijă, sunt ai mei”, a spus fostul luptător.

Cum a ajuns Ghiță Ignat să salveze 75 de copii ucraineni

Mai demult, Ghiță Ignat era o persoană egoistă, ce voia să tragă doar pentru el și pentru rezultatele proprii, se descrie sportivul. „Am ales să fac parte din anumite anturaje, acolo unde am văzut oameni care o duceau bine, am vrut şi eu o maşină bună, am vrut şi eu haine bune, am vrut şi eu un ban în buzunar, am vrut şi eu să îmi ies un pic din condiţia asta de sportiv care se târâie de pe o lună pe alta cu 50 de dolari”, a spus sportivul.

După ce a rămas singur, l-a descoperit pe Dumnezeu. Prima dată a vrut să ajute foştii deţinuţi să se reintegreze în societate, iar ulterior drumul i s-a schimbat după ce a izbucnit războiul de la graniță.

Fără să stea pe gânduri, Ghiţă a plecat să-i salveze pe copiii de acolo. Cu două camioane şi două microbuze, a mutat casa de copii, cu tot cu angajaţii de acolo, în Vereşti, Suceava. I-a cazat pe toți în clădirea renovată pentru foștii deținuți pe care voia să-i ajute inițial. Fostul luptător MMA a spus că de când a început războiul, 100.000 de refugiați au trecut prin mânile lui și ai celorlalți oameni care îl ajută.

Voluntari din America i s-au alăturat

Mai mult, cauzei sale sau alăturat și diferiți voluntari, chiar și din SUA. „Câteva mese pe săptămâna e ceva imens pentru ei. Dumnezeu ne-a dat atât de multe şi ne-a binecuvântat în multe moduri şi este un mod bun de a arăta iubirea lui ajutând oamenii când ei au mai multă nevoie”, a spus un voluntar.

Fostul sportiv spune acum că cel mai important luru e să dai mai departe lumina pe care o regăsești în oameni. „Despre asta este vorba, nu poţi să fii lumină fără să dai mai departe, nu există… şi mă întorc la ce a zis Mântuitorul – nimeni nu pune lumina sub pat, ci o pune undeva unde să lumineze ca oamenii să vadă. O lumină care să lumineze, care să dea şi altora şi care să o facă într un mod cu totul şi cu totul neegoist şi neinteresat”, potrivit observatornews.ro.