Poliţia Română a obţinut, în urmă cu un an, finanţara pentru achiziţia unui sistem mobil autonom pentru Poliţia Transporturi, care să permită scanarea vehiculelor şi containerelor în portul Constanţa. Noul sistem mobil a fost prezentat, miercuri, la Constanța, ministrului de Interne, Marcel Vela, care nu știa că ministerul său a făcut această achiziție.

„Când a intrat în dotarea Poliției Române, acuma?, a întrebat Marcela Vela, aflând astfel că în cel mult șapte zile sistemul, care va scana containere, camioane, autoturisme, va fi funcțional. „Și vede prin tablă tot ce e în container?”, a întrebat, mirat, ministrul de interne, răspunsul fiind pozitiv. „Pentru contrabandiști și traficanți cred că este o problemă de descurajare foarte mare dacă știu că se vede în interiorul containerului”, a concluzionat Marcel Vela.

„Este un instrument de lucru extrem de util. Orice corp uman este depistat, ca o radiografie. Este un sistem ca la aeroport, astfel încât se poate folosi în tot ce înseamnă transporturi, zona portului, a autostrăzii. Il ducem unde vrem. Și unde oprim tirul, acolo se scanează. În orice parcare. Este special pentru containere. Putem radiografia și alte mașini mai mici, nu vorbim numai de tiruri. Orice microbuz, orice este suspect”, a explicat, pentru EVZ, secretarul de stat Bogdan Despescu.

Iar șeful Poliției Transporturi Maritime Constanța, comisar șef Cătălin Huba, l-a informat pe ministrul de interne că sistemul mobil de scanare a containerelor și autovehiculelor va funcționa în portul Constanța și în portul Constanța Sud Agigea, în cel mult șapte zile, imediat după ce va intra în proprietatea Poliției Române. Este nevoie și de avizul CNCAN.

Sistemul are capacitatea de penetrare a containerelor din oţel, poate fi controlat de la distanţă, în condiţii de radiaţie profesională zero pentru poliţistul operator şi este dotat cu un sistem informatic de imagistică. Are și o aplicaţie software, instalată pe centrul portabil de comandă, pentru operarea scaner-ului, care vor realiza separarea spectrală a materialelor organice şi anorganice.

Sistemul de scanare a containerelor a fost achiziționat printr-un proiect european. „Bugetul alocat proiectului este de peste 1,5 milioane de euro, din care mai mult de 1,2 milioane de euro (80%) reprezintă finanţare nerambursabilă de la Comisia Europeană, prin Programul Hercule III, iar aproape 310.000 de euro (20%) este sub formă de co-finanţare susţinută de IGPR”, informa într-un comunicat de presă, Poliția Română, în luna februarie 2019.