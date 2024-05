Sport Gheorghe Mustață, FCSB, și Dorin Taban, CSA Steaua, scandal în direct: ”Ești penibil, te fac de râs”







Gheorghe Mustață, liderul galeriei FCSB, și Dorin Taban, fost șef al Peluzei Sud de la CSA Steaua, s-au certat în direct la un post de televiziune. Aceștia și-au adresat tot felul de acuze amintind de trecut, atunci când forma o singură echipă.

Așadar, Gheorghe Mustață, liderul de galerie a campioanei din Superligă, și Dorin Taban, fost șef al ultrașilor de la Peluzei Sud CSA Steaua, s-au certat în toată regula în direct la un post de televiziune. Mai jos că relatăm dialogul dintre cei doi:

Dorin Taban: E foarte simplu. Trăim într-un stat de drept, există legi care trebuie să fie respectate. Asta a dovedit Steaua. De ce în partea cealaltă (n.r. FCSB) nu s-a câștigat niciun proces?

Gheorghe Mustață: Dorine, în urmă cu 15-20 de ani când îți plăcea cu avionul (n.r. avionul plătit de FCSB) și când spuneai că asta e Steaua, îmi spuneai o vorbă: «E cam greu să câștigi cu statul!», când luau unii de la noi amenzi. Acum vrei să te bați cu statul? Te-ai sucit după 20 ani.

Dorin Taban: Cu avionul e o poveste mai lungă. La sfârșitul anului 1998, când avea domnul Păunescu Steaua, avea și o firmă de transport. Pentru că pe vremea aia se pleca cu vize, numărul suporterilor din țară era foarte mic, dar cei din diaspora veneau mai rapid… Cei doi lideri de galerie, Jean Pavel și Marin Vlad. Au zis că avem vize, să mergem cu ei cu echipa pentru a-i organiza pe cei de acolo. De aici s-a împământenit.

„Băi, Dorine, ai tupeu mare”

Dialogul dintre cei doi a decursa în aceeași notă. Cei doi și-au amintit despre anumite situații din trecutul lor, atunci când era doar o singură echipă.

Gheorghe Mustață: Aoleu, Dorine ești penibil! Ai zis că nu e Steaua. Unde ai fost până acum?

Dorin Taban: La începutul anilor ’90 au încercat să distrugă Steaua și Dinamo. Nu s-a putut. Erau mase foarte mari de suporteri.

Gheorghe Mustață: Dorine, erai la tranzacție cu mine în 2003, când se ridicau mâinile. Adu-ți aminte!

Dorin Taban: Tu nu erai atunci.

Gheorghe Mustață: Băi, Dorine, ai tupeu mare. Tu erai cu Păunescu, eu eram cu Gigi Becali. Adu-ți aminte.

Dorin Taban: Eram singur. Meme, pe care l-a adus atunci, nu a vrut să vină la ședință.

Gheorghe Mustață: Dorine, tu erai cu mine jos! Cum îți permiți să spui asta? Cei de la Nord și Sud râd de tine la ora asta de când de mult minți!

Gheorghe Mustață: Dorine, de mâine de fac de râs

Gheorghe Mustață a reamintit cum s-au petrecut lucrurile în trecut și spune că „Păunescu a preluat-o în 1998, în asociere cu Clubul Sportiv al Armatei Steaua București, ulterior, în 2003, s-a schimbat societatea”.

Mihai Mironică: Dacă susțineți că FCSB nu este Steaua, de ce ați continuat să fiți alături de ea atâția ani?

Dorin Taban: Atunci, probabil, era lipsa de informare.

Mihai Mironică: Dumneavoastră ați fost la ședință. Ați fost cel mai informat om din lume, nu mai era nimeni la fel de informat ca dumneavoastră. Cum să fiți lipsit de informație?

Dorin Taban: La acea ședință presa a avut interzis, nu știu din ce motive.

Gheorghe Mustață: Dorine, de mâine de fac de râs! Că râdea lumea de tine. Eram toți acolo.

Mihai Mironică: Chiar nu a fost niciun om care să fii fost informat și care să atragă atenția că această echipă pentru care v-ați bucurat cu Valencia, Villarreal, Dinamo Kiev nu este Steaua? De ce ani de zile niciun Talpan, nimeni, nu a spus lucrul acesta?

Gheorghe Mustață: Tu, Dorine, de ce nu ne-ai spus și nouă atunci

Dorin Taban i-a reamintit lui Mustață că „toate instituțiile judecătorești i-au dat dreptate Stelei”. De asemenea, a spus că realmente nu are nimic cu FCSB deoarece „1am fost și eu atâția ani acolo”.

Dorin Taban: Domnul Păunescu a preluat-o în 1998, în asociere cu Clubul Sportiv al Armatei Steaua București, ulterior, în 2003, s-a schimbat societatea. Doi colegi de-ai dumneavoastră din presă mi-au zis: «Dorine, vezi că din momentul ăsta noi nu mai suntem Steaua». Nu vreau să le dau numele, erau colegi de la investigații. Mi-au spus că nu mai suntem Steaua pentru că s-a format o societate nouă și după legile Federației ar trebui să începem din Liga 5.

Gheorghe Mustață: Tu, Dorine, de ce nu ne-ai spus și nouă atunci? Tu ai mers cu noi 20 ani în deplasări! Îți aduc aminte niște lucruri din 2003, dar te fac de râs. Jean Pavel venea cu mine pe stadion. Dacă ai Alzheimer, nu e problemă, îți dau legitimă.

Dorin Taban: Când s-a făcut ședința, Mustață nu a participat la această ședință. Au fost John și cu Gică. Ne-am întâlnit în fața stadionului, și pentru că venise presa, ne-am mutat în fața peluzei. Dacă s-a descoperit acum un lucru care nu a fost legal, ce facem? Mergem mai departe cu minciuna? Toate instituțiile judecătorești i-au dat dreptate Stelei. Ce vreți mai mult de atât? Dacă în partea cealaltă nu s-a câștigat niciun proces… Nu am nimic cu FCSB, am fost și eu atâția ani acolo. Am stat, au ieșit actele, am elucidat ce și cum și m-am dus unde am considerat eu de cuviință”.

Acesta a fost dialogul aprins între Gheorghe Mustață și Dorin Taban, în direct la ProSport Live.