Economie Gheorghe Dolofan, Trust Motors: Vom continua ritmul de reconstrucție și dezvoltare început anul trecut







Trust Motors este una dintre companiile nominalizate în acest an în Top 300 de Companii din România. Acest top este realizat an de an de către revista Capital.

Trust Motors este unul dintre cei mai importanți importatori de automobile și furnizori de servicii din industria auto din România. Compania are în portofoliu mărcile Peugeot, Citroen, DS Automobiles și Opel.

Trust Motors, afaceri de milioane în 2023

Compania este deținută de Gheorghe Dolofan, care a declarat pentru Capital că „strategia anului trecut s-a bazat pe stabilitatea echipei și adaptarea la comportamentul actual al consumatorului”. Conform acestuia, cifra de afaceri din 2023 a fost de 708 milioane de lei, iar profitul de 31 de milioane de lei.

Pentru anul curent, se continuă ritmul de reconstrucție și dezvoltare ce a început anul trecut. În ceea ce privește cifrele, există posibilitatea de a fi o rată de diferență față de cele înregistrat anul trecut.

Investiții și provocări

Investițiile ce se vor face în cadrul companiei se vor îndrepta spre dezvoltarea și consolidarea grupului. „Îmi doresc ca Trust Motors să fie un motor pentru toate businessurile în care eu și familia mea suntem implicați și să creez un liant între această companie și celelalte companii care au ca obiect de activitate produse sau servicii în industria auto”, a adăugat Gheorghe Dolofan.

Provocările nu au lipsit din cadrul dezvoltării companiei. CEO-ul a spus că un astfel de business nu se poate maturiza și dezvolta. Totuși, una dintre cele mai importante provocări a fost introducerea pe piața românească a jucătorilor ce importă mașini chinezești.

Trust Motors este un jucător de top în industrie, cu o experiență de peste 30 de ani, un portofoliu extins de mărci și o gamă variată de produse. Aceste caracteristici sunt diferențiatori esențiali în domeniul său de activitate.

„Un alt diferențiator este reprezentat de rețeaua de distribuție ce însumează 104 puncte de vânzare în întreaga țară și servicii ce acoperă toate nevoile clienților, de la vânzarea de mașini, produse financiare și asigurări, până la toată gama de servicii post-vânzare”, a declarat pentru Capital Gheorghe Dolofan.

În ceea ce privește angajații companiei, CEO-ul a transmis pentru Capital că majoritatea sunt seniori în cadrul Trust Motors. Mai mult, ei a dat dovadă de dedicarea, implicare de-a lungul timpului.

„Un mediu de lucru prietenos, un colectiv legat și deschiderea mea de a vorbi cu fiecare în parte, acestea sunt elementele care țin echipa unită și toate acestea. Toate acestea sunt însoțite de un mediu de lucru pozitiv, pachetul salarial și formările profesionale”, a transmis acesta.