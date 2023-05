Gheorghe Cârciu s-a întâlnit cu românii din Ismail și Odesa. Discuții privind profesorii care pot preda în limba română

„Dialogul direct pe care-l am cu românii din comunitățile istorice este de neînlocuit! Mă bucur că am reușit să ajung în acest weekend la Ismail , unde am avut discuții cu comunitatea românească și nu numai. Am fost, de asemenea, împreună cu Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud și profesorul Mecineanu Mihai și la sediul Asociației Cadrelor Didactice din Regiunea Odesa”, a spus Cârciu.