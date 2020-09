Potrivit celor mai noi informații, oamenii cu suflet mare au făcut donații, iar Darius Fileață are acum în conturile deschise pentru cazul său emoționant suma de 56.523 de euro, relatează salveazaoinima.ro. Povestea lui a ajuns și la Andreea Bălan care a distribuit apelul făcut de părinții copilului și, totodată, mesajul pe care aceștia i l-au transmis public chiar de ziua lui de naștere. Băiețelul a împlinit patru ani în urmă cu două zile și, după cum puteți vedea în colajul de mai jos, cântăreața a făcut un apel către apropiații și fanii ei… pe toți i-a rugat pe Facebook să facă o donație pentru Darius Fileață.

Copilul a fost diagnosticat în urmă cu mai bine de un an cu teratom imatur de gradul 2 – o tumoră formată în creier ce îi amenință viața în fiecare zi. De când a început războiul cu temuta maladie, Darius Fileață a fost supus mai multor operații la cap, chimioterapie și multă durere. Fiecare sumă de bani donată înseamnă o şansă în plus pentru sănătatea şi viitorul lui.

“Copilul meu mic si dulce, chiar daca inca esti micut, de ziua ta, iti doresc sa cresti mare, sanatos, frumos si inteligent. Sa ai parte de fericire, sa ne bucuram de tine si in viata sa ai parte de oameni la fel de frumosi ca tine. Sa ai o copilarie frumoasa ca in povesti, emotii placute si multe surprize!Imi pare atat de rau, pentru ca din pacate ne regasim in aceeasi situatie la fel ca anul trecut… tot la spital, insa, promit sa fie ultimul an petrecut pe aici.

IUBITUL NOSTRU COPIL, vom fi mereu alaturi de tine! Impreuna vom trece peste greutati si vom zambi! Suntem fericiti sa iti putem fi parinti si iti uram multa sanatate si succes in viata! Te iubim enorm de mult, esti raza noastra de soare. La multi ani #leutul meu puternic!!” este mesajul impresionant postat de mama și tatăl lui Darius Fileață pe Facebook.

Unde se pot face donații pentru Darius Fileață:

Denumire entitate: Asociația “SALVEAZĂ O INIMĂ”

Cod de înregistrare fiscală: 31015982

Cont (IBAN) bancar:

Cont RON: RO 05 BTRL 0070 1205 W828 70 XX

Cont Euro: RO 28 BTRL EUR CRT 00 W828 7001

CONT USD: RO 68 BTRL USD CRT 00 W828 7001

COD SWIFT: BTRLRO22

COD BIC: BTRL

Banca Transilvania Botoșani – Vă rugăm să specificați numele de familie (Fileață) al copilului pentru care faceți donația! De asemenea, donații se pot face și online AICI.