Gest şocant al unei vedete de la Antene! Ce a făcut atunci când a fost înşelată: „Acum nu te înțeleg, dar atunci te-aș fi înțeles!”

În cadrul emisiunii matrimoniale de la Antena Stars, fratele Alinei, una dintre concurente, a declarat că sora lui și-a prins soțul în pat cu cea mai bună prietenă și a avut o calmitate de invidiat. Tânăra a încercat să vorbească cu amica sa și s-a oferit să o ducă cu mașina acasă. „Sora mea a dus-o pe amantă acasă. Eu am rămas puțin așa… Dar cum?”, a spus fratele Alinei în emisiunea Gabrielei Cristea.

Prezentatoarea a recunoscut că și ea a fost înșelată și a acceptat să-i plătească un bilet de avion amantei doar pentru a pleca din țară și a scăpa de ea.

„Da, ne-a povestit și nouă asta. Cel mult poți să-i plătești un taxi, în cel mai rău caz. Dar să o urci la tine în mășînă să o duci acasă…”, a spus Gabriela Cristea, care a adăugat: „Dar știți că am făcut și eu asta? Acum 100 de ani! Mi-am adus aminte. Am făcut-o și eu. I-am plătit și un bilet de avion să plece din țară. Acum nu te înțeleg, dar atunci te-aș fi înțeles!”.

Gabriela Cristea trece prin clipe cumplite

Chiar dacă viața Gabrielei Cristea este plină de realizări pe plan personal, aceasta se confruntă cu kilogramele în plus, mai ales după ce a născut. Vedeta le-a povestit internauților că a încercat toate metodele, dar fără rezultat.

”În fiecare zi sunt disperată cu asta, cu slăbitul, că nu pot! De dimineață mă gândesc și până seară îmi trece! Mă apucă disperarea”, a declarat Gabriela, în cadrul unui live de pe Instagram.

Soția lui Tavi Clonda a încercat să țină o dietă strictă anul trecut, dar nu a dat roade pe termen lung.

”M-am și îngrășat în perioada asta, dar acum sunt la cură de slăbire și am reușit să slăbesc. Sunt în continuare la dietă, țin un regim echilibrat, cam 1200 de calorii pe zi. Împărțite în 5 mese, 3 principale și două gustări. Și mă simt foarte OK, pentru că mănânc absolut orice. Inclusiv dulce o dată pe săptămână și mă simt foarte bine. Cred că ăsta e ritmul pe care îl voi ține.

Și dacă o țin așa cred că până la toamnă o să am 50 de kilograme. Am încercat și un regim hipoproteic și, într-adevăr, slăbești foarte repede. Doar că este foarte greu de ținut și extrem de plictisitor din punctul de vedere al diversificării alimentelor. Așa că am optat pentru varianta de 1200 de calorii, împărțite în 5 mese, 3 principale și 2 gustări. E super!

Pe lângă asta beau minim 2 litri și jumătate de apă, beau ceaiuri din plante și nu m-am apucat încă de sport. Pentru că nu mai am când și nu mai am nici energie, sincer”, spunea Gabriela Cristea, anul trecut.