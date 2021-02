Gest de erou pentru salvatorul fetei de la metrou. Considerat erou în urma gestului său neverosimil, care a salvat viața unei tinere, Răzvan Lupu nu are explicații pentru această întâmplare ca în filme. El are o mare nelămurire: nu își poate explica rațional gestul său extrem de curajos.

Răzvan Lupu: A fost pur și simplu instinct

Ceea ce ar fi putut deveni o tragedie a devenit un motiv de admirație la adresa salvatorului tinerei fete de pe șinele de metrou. Nimeni nu știa la acel moment că salvatorul este Răzvan Lupu, fiului celebrului fotbalist Dănuț Lupu.

Tânărul încearcă să-și revină și el după șocul evenimentului dramatic, cel mai probabil o tentativă de sinucidere. Într-un interviu acordat ulterior, Răzvan Lupu a explicat cu modestie de ce se afla chiar atunci acolo.

„Nu mă întrebaţi cum am reuşit s-o prind atât de bine de mână şi cum am reuşit s-o trag atât de tare. Veneam să iau maşina de la Dristor şi în drum ne-am hotărât să luăm metroul. Totul a fost pur şi simplu pur instinct. Am reacţionat pe baza instinctului, n-am gândit, n-am stat să iau nimic în calcul. Pur şi simplu, am văzut-o pe aia mică pe şine şi m-am dus spre margine s-o trag. Nu mă întrebaţi cum am reuşit s-o prind atât de bine de mână şi cum am reuşit s-o trag atât de tare”, a povestit Răzvan Lupu.

Dănuț Lupu este foarte mândru de fiul său. „Dumnezeu l-a trimis”

Acea zi dramatică trebuia să fie o zi a relaxării pentru Răzvan și tatăl său. Cei doi aveau în plan să se întâlnească undeva în centrul Capitalei. Întrucât e foarte greu să găsești un loc de parcare, mai ales în zona Unirii, Răzvan Lupu s-a decis să ia metroul.

La momentul incidentului se afla exact la locul a ceea ce putea deveni o dramă fără intervenția sa providențială. În același interviu, cu lacrimi în ochi a intervenit și fostul mare fotbalist, Dănuț Lupu din cale. Din cale afară de emoționat, fostul fotbalist dinamovist a reușit să precizeze că este foarte mândru de fiul său.

„Dumnezeu l-a trimis în staţia de metrou în acel moment. Sunt mândru de el, mă bucur. Poate dacă ar fi întârziat puţin şi fata… automat l-ar fi tras şi pe el”, a spus Dănuţ Lupu foarte tulburat. Fosta vedetă a trecut printr-o mare moment de cumpănă anul trecut, fiind internat mult timp în spital, cu o formă severă de coronavirus.

