Germania se pregătește să preia președinția Consiliului UE de la 1 iulie.  HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR

Pe 10 iunie s-au născut Judy Garland, Immanuel Velikovsky, Prinţul Philip, Hericlea Darclee, Zenaida Paly, Loredana Groza.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Timotei, Alexandru şi Antonia.

În „Kalendar” nimic de ţinut, nicio sărbătoare. Dar calendarul cel vechi, iulian, spunea că astăzi este solstiţiul de vară cu toate serbările vechi de când se ştie omul, om. Între timp solstiţiul de vară „s-a mutat”, de fapt a rămas, săracul, acolo unde l-a făcut Bunul Dumnezeu, noi oamenii, am greşit în măsurarea timpului!

„Evenimentul Zilei” din 10 iunie 1944, acum exact 75 de ani, a fost, evident, marea bătălie aeriană la care au participat, din partea aliaților, Grupurile de vânătoare 1 şi 82, americane, dotate cu splendidul Lockheed P-38 Lightning, o minune de avion multirol. Deasupra aeroportului militar de la Popeşti-Leordeni au ajuns doar 85, la joasă altitudine. Se dorea distrugerea aviaţiei de vânătoare româneşti în vederea unor bombardamente masive ulterioare ale Bucureştilor şi Ploieştilor, cu scopul scoaterii României din război. Li s-a opus Grupul 6 vânătoare (cod Paris) condus de căpitanul Dan Valentin Vizanty (Mon Cher). A putut să ridice în aer doar 26 de avioane de vânătoare IAR-80 şi 81. Vizanty pilota fabulosul IAR-81C, numărul 344, cu putere şi manevrabilitate sporite, cel dotat cu şase mitraliere Browning făcute în Belgia, la Fabrique Nationale.

85 de Lightning-uri contra 26 IAR? Ce glumă… Nici în jocurile pe calculator nu poţi să câştigi! Şi totuşi, piloţii români au repurtat o victorie răsunătoare, au doborât 24 de Lightning-uri şi au pierdut doar trei IAR-uri. Şi i-au pus pe fugă, după un „dogfight” de 12 minute. Această bătălie se găseşte în manualele cadeţilor de la West Point!

Am tot cerut în scris doamnei primărițe Firea să numească o stradă nouă cu numele comandorului Dan Valentin Vizanty. Nu m-a ascultat. Vedeți, cine nu mă ascultă are probleme cu sârmele! Glumeam, pentru că râsul este ultima redută în fața prostiei, lăcomiei, neomeniei etc etc adică vremurile cele noi și drăcești. S-a cam făcut destul timp de vremuri drăcești, Doamne, iartă-mă, parcă ne-am cam săturat!