Ger năprasnic la final de lună. Ce se întâmplă cu vremea din februarie

Ger cumplit, peste întreaga țară, la finalul acestei luni. Prognoza meteo arată că vremea va intra într-un proces de răcire încă din aceste ore. În jur de 20 de județe vor fi sub avertizare de vreme rea. De săptămâna viitoare, temperaturile vor scădea și mai mult, sub zero grade.

Val de ger peste România

Meteorologii se așteaptă ca temperaturile să scadă drastic în următoarele zile, conform estimărilor meteo. Vremea a intrat într-un proces de răcire încă de la începutul acestui weekend. Temperaturile au început să scadă, favorizând apariția unui nou val de ger.

„Este vreme rea într-adevăr, în zonele montane, acolo unde vântul prezintă intensificări cu rafale mai mari pe creste, la altitudini de peste 1.700 de metri rafale de 90-110-120 km/h. Mai mult decât atât, tot în zonele montane ninge și va ninge pe tot parcursul zilei, astfel încât va fi viscol, vizibilitate mult redusă și, evident, se va depune un nou strat de zăpadă, pentru că în zonele montane, la altitudini mai mari încă avem un strat de zăpadă destul de consistent”, a spus meteorologul ANM Alina Șerban, referitor la vremea de duminică.

Un val de frig se va întinde asupra întreg teritoriului românesc, începând cu ziua de luni. Vântul va înregistra viteze foarte ridicate amplificând senzația de ger.

„Pentru intervalul următor, sub aspect termic se mai răcește puțin. Acest tablou termic se va menține cumva sau poate ușor mai scăzut la începutul săptămânii viitoare, iar minimele vor fi și ele în scădere, vor deveni negative în toată țara, iar duminică spre luni şi luni spre marți, foarte probabil să vorbim de ger”, a declarat Alina Șerban, conform Antena 3.

Vreme caldă în februarie

După acest episod de ger cumplit, va urma, însă o nouă perioadă cu temperaturi de primăvară. Luna februarie va aduce o încălzire a vremii, conform meteorologilor. Prima săptămână din februarie va fi caracterizată de o vreme în general mai caldă decât în mod obișnuit. Temperaturile vor fi peste media normală, atingând 10 grade Celsius. Vorbim de abateri în medie, la nivelul temperaturii medii săptămânale, mai mari de 5-6 grade.

„În weekendul următor este posibil, mai ales de joi, să crească regimul de temperaturi, la început în jumătatea sudică a țării. Acolo temperaturile maxime diurne vor urca până la valori de 14, 15 grade, astfel încât ziua de sâmbătă și duminică să aducă valori de 16,17 grade”, a declarat Elena Mateescu, director general ANM.

În intervalul 5 – 12 februarie, temperaturile medii vor fi mai ridicare decât cele specifice perioadei. Vremea caldă se va manifesta în regiunile extracarpatice și local în cele vestice, nord-vestice și centrale. În restul teritoriilor, temperaturile vor fi în general apropiate de cele normale.

Vom scăpa de ger în ultima lună de iarnă

Temperatura medie a aerului în intervalul 12 – 19 februarie va avea valori în jurul celor specifice perioadei. Vor fi valori, posibil, ușor mai scăzute, în zonele montane, dar și ușor mai ridicate în regiunile extracarpatice. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice, nord- vestice și centrale, dar mai ales în zonele montane aferente. În rest, precipitațiile se vor încadra în limitele apropiate de normal.

În săptămâna 19 – 26 februarie, mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații, estimate pentru acest interval, vor avea o tendință ușor excedentară în cea mai mare parte a țării.