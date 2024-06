Politica George Tuță nu știe nici acum ce se întâmplă la Biroul Electoral Sector 1: „E foarte ciudat”







George Tuţă, candidatul PNL la Primăria Sectorului 1, care a învins-o pe Clotilde Armand, a ajuns din nou la sediul Biroului Electoral al Sector 1 pentru a afla ce se întâmplă. Se pare că asistăm la aceleași metode practicate de Armand în urmă cu patru ani, mai exact la alegerile din 2020.

„Cifrele nu mint. Oamenii au votat pentru reclădirea Capitalei Capitalei. Orice calcul arată tot asta. Nimeni nu mai poate întoarce votul exprimat de cetățenii Sectorului 1”, a transmis George Tuţă acum câteva minute

Candidatul PNL a publicat și procesele verbale. Acestea pot fi analizate pe contul său de socializare.

George Tuță este convins de faptul că Armand nu va mai fi primar

George Tuță se află din nou la Biroul Electoral din Sectorul 1 pentru a afla care mai este situația voturilor, având în vedere că în 2020 am văzut cu toții acele imagini cu saci plini de buletine de vot manipulați în noaptea de după închiderea urnelor de către oamenii lui Clotilde Armand. Din acest motiv, toată lumea se teme că se va repetă istoria din 2020.

Și totuși, George Tuţă, candidatul PNL la Primăria Sectorului 1, este convins că Armand va pleca acasă:

„În cursul nopții nu au fost evenimente, colegii mei au fost aici, au stat toată noaptea, am dormit 5 ore, nu cred că mai e nou ce mai poate fi aflat, avem toate procese verbale. Sunt toate procesele verbale din secțiile de vot de la reprezentanții noștri adunate, sunt 681 de voturi diferență așa că vestea bună este că doamna Armand pleacă acasă, așa că orice tentativă de a încerca să deverseze procedura să îi țină pe oameni în condiții absolut inumane, vă spun că am fost și am văzut că nu era climatizare, fără pic de umanizare”, a declarat George Tuță.

Candidatul PNL spune că toată noaptea voturile au fost păzite de jandarmi

George Tuță a mai explicat că voturile au rămas în custodia Biroului Electoral într-o cameră care a fost păzită toată noaptea de jandarmi.

„Ieri seară s-a luat decizia ca voturile să rămână în custodia Biroului Electoral de sector și Biroul Electoral de sector a preluat voturile și le-a depozitat într-o cameră pe care au solicitat forțele de ordine să facă o copie video a sacilor respectivi înainte de a se sigila, or să facă așa și după resigilare, toată noaptea a fost păzită de jandarmi. Când vor veni reprezentanții vor prelua sacii din nou și vor relua activitatea, dar nu vom mai avea cozile acestea, dar va fi o programare, cei care vin să preia sacii îi vor da mai departe”, a fost răspunsul lui Tuță.

George Tuță nu știe cum s-a ajuns în această situație

Întrebat de ce s-a ajuns în asemenea situație, George Tuță a declarat că „nu știe dacă a fost o proastă organizare sau o organizare de rea credință”.

„Nu știu dacă a fost o proastă organizare sau o organizare de rea credință, au fost microbuze care urmau să îi ia pe oameni din secțiile de vot cu sacii și să îi aducă, procesul de numărare s-a finalizat undeva între 6, 7, 8 în cele mai multe secții, însă între ora 9.00 și ora 14.oo nu a fost niciun microbuz, au fost oameni care au așteptat 5 ore să vină microbuzul. Ce s-a întâmplat foarte ciudat e că pe finalul procesului de aducere a voturilor la Biroul Electoral, aceste microbuze care până atunci mergeau și luau pentru fiecare secție de vot în parte, mi-au trimis oameni poze cu ei îngrămădiți în autobuze.

Candidatul PNL va face plângere penală dacă se va repeta istoria din 2020

George Tuță a mai spus că dacă va avea motive întemeiate cu privire la situația actuală de la Sectorul 1 va depune o plângere penală.

„Dacă vom avea motive întemeiate vom depune o plângere, nu am depus până acum nicio plângere în acest sens, dar dacă vom avea argumente solide și identificăm pe cineva vinovat atunci vom depune plângere. Diferența poate fi mică, mare nu comentez, dar bucureștenii au dat semnalul și acesta este că Clotilde Armand trebuie să plece acasă!”, a declarat în urmă cu doar câteva momente, George Tuță.

Cu privire la camerele de luat vederi din Biroul Electoral al Sectorului 1, și cine are acces la ele, George Tuță a răspuns: „Biroul Electoral vă poate spune, nu știu cine a organizat. Nu cedăm niciun milimetru!”, a concluzionat el, potrivit romaniatv.net.

Controverse uriașe la alegerile câștigate de Clotilde, în 2020

La alegerile din 2020, Clotilde Armand a declanșat același scandal, doar că atunci se împotrivea renumării voturilor Contracandidatul era primarul Daniel Tudorache de la PSD. În legătură cu cererea de renumărare a voturilor, Sorin Grindeanu, prim vicepreşedinte PSD, a declarat atunci: „Nu cerem decât normalitate. Nu vrem să se repete alegerile în Sectorul 1. Vrem doar să se renumere voturile, pentru că numărătoarea noastră paralelă dă cu totul alte rezultate decât cele anunţate oficial. Nu înţeleg de ce USR se opune cu atâta îndârjire la renumărarea voturilor care, până la urmă, aşa cum am spus, este un act de normalitat. La trecutele alegeri, doamna Clotilde Armand a cerut renumărarea voturilor într-una din secţii şi nu s-a opus nimeni. Dacă, după renumărare, se va dovedi că doamna Armand este învingătoarea în alegeri, noi vom fi primii care o vom felicita”. După această cerere a PSD, știm ce s-a întâmplat cu sacii cu voturi la care umblau membrii sau voluntari USR, în prezența lui Clotilde Armand. Imaginile erau clare, dar ancheta procurorului nu a fost niciodată finalizată.