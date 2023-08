George Soros vs Donald Trump. Miliardarul anticipează o criză economică în cazul în care Donald Trump revine în Casa Albă. El a declarat pentru Project Syndicate că SUA s-ar confrunta atât o criză constituțională, cât și o criză economică. Unii comentatori se tem de o recesiune în urma creșterilor rapide ale dobânzilor de la Rezerva Federală.

Fondatorul Soros Fund Management și-a exprimat opinia într-un articol Project Syndicate. A sustinut că pe măsură ce ciclul electoral din 2024 candidatul republican Donald Trump începe să se confrunte cu o serie de bătălii legale. Iar unele din ele se vor solda cu condamnări la închisoare, până la alegeri.

Cu doar trei săptămâni în urmă, cel de-al 45-lea președinte a fost pus sub acuzare pentru încercarea de a schimba rezultatul alegerilor din 2020. Este a patra oară în acest an când Trump este pus sub acuzare. De asemenea, el a fost menționat în alte dosare, însumând 91 de capete de acuzare. De la presupuse plăți pentru a cumpăra tăcerea unei actrițe de filme pentru adulți, până la gestionarea necorespunzătoare a documentelor clasificate.

George Soros: Donald Trump va intra rapid la închisoare

Aceasta nu l-a împiedicat pe Donald Trump să caute să obțină a treia nominalizare din partea republicanilor. Lucru care nu îl încântă deloc pe miliardarul George Soros.

„Mă aștept ca Trump să fie găsit vinovat cel puțin în unele dosare și să fie în închisoare până în ziua alegerilor din noiembrie 2024, deși asta nu este opinia generală de astăzi”, a declarat George Soros pentru Project Syndicate. „Dacă am dreptate, este puțin probabil să câștige alegerile. Dar dacă greșesc, SUA se vor confrunta cu o criză constituțională care probabil va provoca și o criză economică”, a adăugat el.

Comentariile lui Soros vin într-un moment de îngrijorare accentuată cu privire la posibilitatea ca economia SUA să intre în recesiune. Mai ales în urma creșterilor agresive ale ratelor dobânzilor de către Rezerva Federală a SUA în ultimul an. Banca centrală a crescut costurile împrumuturilor de la niveluri aproape de zero la peste 5% într-o încercare de a tempera inflația.

Miliardarul a fost acuzat pentru inculparea fostului președinte

Aversiunea lui George Soros față de Donald Trump este foarte veche. Soros și Trump au avut diferențe semnificative de politică în diverse aspecte, inclusiv imigrație, schimbări climatice, politici economice și relații internaționale. Soros adesea a criticat politicile lui Trump, considerându-le dăunătoare viziunii sale asupra unei lumi deschise și incluzive.

Comentariu integral al lui George Soros: (…) Adevărul este că alegerile sunt în cele din urmă decise de politică și emoțiile stârnite de campaniile politice, nu doar de realități economice. Aceasta va fi cu siguranță valabil pentru alegerile prezidențiale din SUA din 2024. După o pregătire atentă, mai multe cazuri penale împotriva lui Trump vor ajunge în instanță până atunci. Trump numește acuzațiile aduse împotriva sa parte a unei „vânători de vrăjitoare,” iar baza sa loyală îl aplaudă. Dar discuțiile despre o vânătoare de vrăjitoare în abstract sunt cu totul diferite de confruntarea cu acuzații concrete și detaliate în instanță. Mă aștept ca Trump să fie găsit vinovat cel puțin în unele cazuri și să fie în închisoare până în Ziua Alegerilor din noiembrie 2024, deși asta nu este așteptarea generală de astăzi. Dacă am dreptate, este puțin probabil să câștige alegerile. Dar dacă greșesc, SUA se vor confrunta cu o criză constituțională care probabil va provoca și o criză economică.”, a scris pe Project Syndicate

Retorica lui Trump în timpul campaniei prezidențiale și președinției sale a vizat adesea influența lui George Soros asupra sistemului de justiție. A fost acuzat de către Trump și susținătorii săi că îl influențează pe procurorul districtului Manhattan, Alvin Bragg. Acesta a condus cazul în cazul acuzării fostului președinte pentru plata tăcerii către o actriță de filme pentru adulți.

Reacția violentă împotriva lui Soros este un punct de atracție pentru grupurile conservatoare ostile finanțării sale pentru cauze liberale. Ea are la bază donațiile pe care le-a făcut grupului pentru justiție penală Color of Change. Prin acesta a susținut candidatura lui Bragg pentru funcția de procuror districtual în 2021.