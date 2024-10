Politica George Simion: Pușcărie pentru fapte bune? Nu am încălcat nicio lege!







George Simion contestă acuzațiile din dosarul penal deschis pentru lucrările făcute la Pechea. „Respectăm protecția muncii, avem ingineri constructori, avem autorizație. Pentru fapte bune, nu trebuie să intri la închisoare”, a spus liderul AUR.

Dosar penal împotriva lui Simion și a voluntarilor AUR

George Simion, candidatul AUR pentru Cotroceni, a dat amănunte cu privire la dosarul penal deschis pentru lucrările făcute la o stradă din comuna gălățeană Pechea.

Simion a declarat că lucrările făcute în comuna gălățeană de voluntarii AUR, inclusiv cele de refacere a caselor sau de construire a unor locuințe noi, au autorizație în vigoare și respectă normele de protecție a muncii.

„Pentru fapte bune, nu trebuie să intri la închisoare”, a mai spus liderul AUR.

Liderul AUR a afirmat că el și colegii lui au respectat legislația în vigoare. „Nu am încălcat nicio lege. Am ajutat, împreună cu colegii mei din AUR. Pentru fapte bune, nu trebuie să intri la închisoare. Nu am stricat nimic”, a subliniat el.

George Simion și voluntarii AUR ajută la repararea străzilor și caselor din Pechea

George Simion a mai spus că. acolo, voluntarii AUR au refăcut trei străzi, au demarat construirea de case „de la zero”, pentru sinistrații de la inundații, și ajută, încă, la refacerea a zeci de locuințe. Acesta a întrebat retoric în timpul interviului: „Merit dosare penale, nu-i așa?”.

Candidatul la președinție a mai spus, referindu-se tot la lucrările de la Pechea, că ar fi programat un control al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM).

„Respectăm normele de protecția muncii, avem și cască, avem ingineri constructori, avem autorizație. Vrem să fim lăsati în pace să construim casele sau să le refacem”, a mai declarat liderul AUR, la emisiunea „Punctul Culminant”.

Simion declară că unii mizează pe faptul că vor ceda nervos

Moderatorul Victor Ciutacu l-a întrebat pe Simion despre „miza” dosarului penal pentru lucrări făcute la Pechea. Liderul partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR ) a răspuns că el rămâne calm, deși „unii mizează pe faptul că vom ceda nervos (...) Unii mă știu pe mine mai impulsiv când e vorba de vreo nedreptate”, a mai spus el.

Dosarul penal vizează lucrările pentru refacerea străzii Băii din Pechea „într-o singură zi”, după cum a anunțat liderul AUR. Potrivit unei sesizări făcute la Poliție, lucrările ar fi fost făcute fără respectarea reglementărilor impuse de Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Sesizarea care a dus la întocmirea dosarului penal a fost făcută de un senator al USR

Potrivit lui George Simion, sesizarea în baza căruia a fost întocmit dosarul penal a fost înaintată de un senator aflat pe listele USR.

„Cică de ce am intervenit fără drept asupra drumului… Noi am scos strada din noroaie”, a mai spus liderul AUR

Anunțul chemării la audieri făcut public pe Facebook

Simion declarase anterior, într-o postare pe Facebook, că s-a ales cu dosar penal pentru lucrările la strada din Pechea.

„Avem dosar penal, dragi prieteni, pentru acest drum pe care l-am făcut pe strada Băii. Ni s-a făcut reclamaţie şi dosar penal. Să vedem ce riscăm. Să vedem cum vin procurorii.

Că orice faptă bună nu scapă nepedepsită. Ne-au făcut reclamaţie şi acum ne vor chema la audieri pentru că această stradă, prima la care am venit în Pechea, strada Băii, era plină-plină de noroi, trebuia să circuli cu ciubote şi am luat-o de la zero, am scos noroiul, am pietruit-o.

Şi este intervenţie neautorizată. Am intervenit, într-adevăr, neautorizat, dar legea spune că în condiţii de forţă majoră, în condiţii de urgenţă, poţi interveni, ca să rezolvi situaţia”, a declarat candidatul la președinție pe Facebook.