George Simion, dosar penal: A venit premiul de la procurori pentru drumurile din Pechea

George Simion s-a trezit cu dosar penal după ce a reparat o stradă în comuna Pechea, iar acum, spune liderul AUR, vor fi chemați la audieri pentru fapta bună.

George Simion a mai spus că această stradă era plină de noroi și că abia puteai să treci de pe o parte pe alta. Mai exact, liderul AUR a anunțat că s-a trezit cu „o reclamație, iar acum ne vor chema la audieri, pentru această stradă care era plină de noroi, trebuia să circuli cu ciubote și abia puteai să treci de pe o parte pe alta”.

George Simion a mai spus că împreună cu colegii săi „Am luat-o de la zero, am scos noroiul, am pietruit-o și este intervenție neautorizată. Este un drum practicabil, nu am stricat nimic la el. Este intervenție neautorizată și la domnul Pelin acasă și să vedem câte dosare penale pot face ei și să vedem dacă am înnebunit cu toții”.

Liderul AUR: A venit premiul de la procurori pentru drumurile din Pechea

George Simion a mai explicat că oamenii le-au cerut ajutorul „pe strada Băii, pe strada Liliacului, pe strada Berzei și am intervenit, într-adevăr, neautorizat”.

Dar, spune Simion, „legea arată că în condiții de forță majoră, în condiții de urgență, poți interveni ca să rezolvi situația. Dacă făceam un lucru rău, dacă stricam ceva, dar circulă mașini pe această stradă, inginerii și-au dat interesul să facă un lucru de calitate”.

Și continuă: „Eu îi rog pe cei care vin cu astfel de presiuni să se oprească. Realitatea este că avem un drum pe care se poate circula, să vedem restul să vedem ce fac. Dacă va fi să fac pușcărie pentru acest drum o să fac”.

George Simion învită Guvernul să facă străzile

Președintele AUR a transmis Guvernului „să vină să facă străzile deoarece are bani din taxele și impozitele oamenilor. Nici pe acei zece mii de lei nu i0au dat la unii localnici din Pechea și Slobozia”.

Mai mult, George Simion a subliniat că nu a făcut nimic altceva decât „un drum pe care se poate circula și așteptăm ca toate instiuțiile statului să vină în control. Am făcut totul pe forța noastră cu membrii AUR, cu ajutorul lui Gigi Becali și organizațiilor din teritoriu”, a concluzionat președintele AUR în videoclip de pe contul său de Facebook.