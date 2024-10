Politica Becali și Simion, prietenie pe muchie de cuțit. Moment tensionat în direct la TV







Gigi Becali, care îl susținea pe George Simion la alegerile prezidențiale, și-a cam schimbat părerea despre partidul AUR. Recent, patronul FCSB l-a întrerupt pe Simion în direct, la TV. Președintele AUR făcea un anunț important, dar Becali i-a zis să tacă și a precizat că nu are cont pe nicio rețea de socializare.

Gigi Becali l-a întrerupt pe George Simion

„Vreau să și anunț chestia asta, m-a sunat cineva ieri că nu știu ce se întâmplă pe internet, pe TikTok, că nu știu ce, că nu știu cum, că o persoană care e pusă de mine nu știu ce tâmpenii face. Mi-a zis că o să apară public și i-am zis ‘Băi, băiete, pot să apară, că nu știu eu TikTok-urile voastre!’.Habar n-am, nici nu mă interesează ‘TikTok-uri’, ‘Facebook-uri», d-astea, ‘Instagrame’. I-am spus lui Luțu la un moment dat: ‘Ia pune, mă, să văd cum e cu Instagramul asta’. Și a pus, nu știam. Și când văd femei, femei, femei am întrebat «Mă, asta e Instagram?’. I-am zis «Du-te bă de aici» și i-am aruncat telefonul!”, a spus Becali.

Sunt multe minciuni pe Internet

Gigi Becali a mai spus că nu îi trebuie nicio rețea de socializare și că toate conturile sunt false. El consideră că mulți oameni n-au ce să facă și că se apucă de diverse „șmecherii”.

Eu n-am TikTok, ‘Facebookuri’, ‘Instagrame’ d-astea, ca să știe lumea. Orice apare pe internet sunt numai minciuni, numai falsuri, nu am treabă cu ei, cu nimeni, că n-am nimic, nici Facebook, nimic. Nu-mi fac eu, nu-mi trebuie mie așa ceva, Doamne ferească-ne. Sunt pe internet chestii d-astea de fraudă, vin la mine la palat că ‘Vezi, Doamne, că Becali îți dă’, că ‘Dumneata mi-ai spus că am câștigat nu știu ce premiu’. I-am zis ‘Du-te, bă, de aici! Că eu nu am Facebook, nu am avut în viața mea. Numai falsuri d-astea pe internet, șmecherii d-astea, altceva n-au ce să facă’”, a declarat Gigi Becali la România TV.

Gigi Becali s-a contrazis cu George Simion

După ce a făcut Becali acest anunț, George Simion a vorbit despre Diana Șoșoacă. El a condamnat decizia Curții Constituționale a României, dar Becali a avut o altă părere.

„Nu știu cât de democratică mai e România în 2024. Când se trezesc unii judecători că nu îmi plac ochii tăi, nu ai voie să candidezi. Păi mai e democrație sau lăsăm aceeași guvernare? Eu nu o să fiu doborât. O să fiu luptător”, a spus președintele AUR. „Avem păreri diferite. El crede că trebuia să candideze Șoșoacă. Eu mă închin că nu i-au dat voie. Nu avem aceeași opinie”, a venit imediat și reacția lui Becali.