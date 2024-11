Politica George Simion le-a găsit defecte tuturor contracandidaților







George Simion a trecut în revistă ceea ce consideră a fi defectele candidaților-cheie de la alegerile prezidențiale. De la „Lasconi este bipolară, Geoană este disperat să ajungă președinte”, până la „Orban vorbește așa, ca să se audă”, liderul AUR nu a iertat pe nimeni.

Contracandidații lui George Simion „luați la bani mărunți”

Președintele partidului AUR, George Simion a fost invitat în studioul România TV, unde a spus câteva cuvinte, în direct, despre contracandidații săi în cursa pentru cea mai înaltă poziție din stat.

George Simion, a descris pe scurt, fiecare candidat la alegerile prezidențiale.

Marcel Ciolacu „este un om slab”, în opinia candidatului AUR la președinție

La întrebarea moderatorului vis-a-vis de ce ar trebui să știe românii despre contracandidatul său Marcel Ciolacu, premierul României și președintele PSD, Simion a dat un răspuns succint.

„Ciolacu nu înțelege cum scad prețurile, nu înțelege despre piața liberă și a avut o parte de vină în păstrarea regimului Klaus Iohannis. Această guvernare, dacă continuă, va duce țara în faliment.

Dacă rămâne Ciolacu-Ciucă, această căsătorie de conivență între cele două partide, este rău pentru țară. Înțeleg că l-au forțat să semneze că nu va face alianță cu AUR, asta arată că este un om slab”, a afirmat George Simion.

Lui Ciucă „nu i se potrivește de nicio culoare haina de politician”

Nici Nicolae Ciucă nu a avut parte de multe cuvinte de laudă, președintele AUR spunând despre acesta că nu i se potrivește sub nicio formă haina de politician.

„Nicolae Ciucă spunea că nu va face niciodată politică, domnului Nicolae Ciucă nu i se potrivește de nicio culoare haina de politician. Am 15 procente peste Nicolae Ciucă în momentul acesta în intenția de vot reală. Nu știu dacă vor avea curajul să dea drumul la programul de cumpărare a voturilor după ce Trump a câștigat în SUA”, a declarat președintele AUR.

Elena Lasconi este „bipolară” în opinia lui George Simion

Despre Elena Lasconi, Simion spune că este „bipolară”, că are ieșiri necontrolate cu privire la jurnașiștii români, și că nu știe cu ce se ocupă cele mai importante organizații de pe mapamond.

„Dacă aș fi făcut ce a făcut doamna Lasconi cu colegele dvs. duminică probabil că azi eram pe toate posturile de televiziune. Sunteți printre puținele organe de presă care au ținut cu Donald Trump și cu forțele patriotice.

Lasconi este bipolară : ba merge la Untold, ba la Biserică, dar problema mea este că nu își face temele.

Nu știe ce e ONU, nu știe ce e NATO, ei, de fapt, cu toții, nu își fac temele și nu se pregătesc pe conținut, pe fiecare domeniu în parte, și sunt prinși în ipostaze greșite.

Oamenii aceștia nu pot să fie un model decât pentru cei ce vor o continuare a regimului Klaus Iohannis”, a mai spus Simion.

George Simion nu se amestecă în viața personală a nimănui

Despre , George Simion nu a dorit să comenteze foarte mult, vizitele independentului Mircea Geoană la deputata PSD, Ana-Maria Cătăuță, fiind de părere că viața personală a acestuia nu îl privește.

„Eu sunt destul de constant, nu pot să judec, nu am nicio dovadă și este viața personală a omului, și-o trăiește cum vrea, în interiorul familiei sale. Știu că doamna Cătăuță a fost consiliera lui, a ajuns deputat PSD, poate mergea și el la meditații”, a continuat ironic George Simion.

Ludovic Orban face acuzații nefondate

De remarcile candidatului Aur la președinție nu a scăpat nici Ludovic Orban. Despre acesta a amintit cum a spus despre el că nu ar fi muncit niciodată: „Eu eram la Bologna, în rândul românilor, iar Orban a mințit că nu am muncit niciodată.

După terminarea facultății și a masterului am avut carte de muncă între 2012 și 2020, am și studii, BAC-ul luat la timp, facultăți de stat pe care le-am urmat, domnul Orban vorbește așa, ca să se audă.

Am avut acțiuni unioniste la care a achesat și domnul Orban și mi se pare, din partea dumnealui, foarte ciudat, el care ne-a închis în case cu domnul Arafat. Noi am fost singurii care am luptat pentru unitatea românilor, din Parlament”.