George Simion, în centrul unui nou scandal diplomatic la Chişinău! Liderul AUR o acuză pe Maia Sandu

George Simion, preşedintele formaţiunii Alianţa pentru Unirea Românilor, a zburat ieri până la Chişinău, dar a fost obligat de poliţiştii de frontieră din Republica Moldova să se îmbarce de urgenţă într-un avion cu destinaţia România.

Acesta are interdicţie de a pătrunde pe teritoriul Republicii Moldova încă din 2018, atunci când în fruntea regimului de la Chişinău se afla socialistul Idor Dodon, un cunoscut apropiat al lui lui Vladimir Putin.

Şeful AUR o critică pe Maia Sandu

Chiar dacă toţi membrii legislativului din ţara noastră au avut invitaţii oficiale de participare la şedinţa comună a parlamentelor române şi moldovene, ce se va organiza azi, la Chişinău, Simion nu a primit aprobarea poliţiştilor de frontieră de a pătrunde în Moldova.

În timp ce se afla pe aeroportul din Chişinău şi aştepta avionul de întoarcere spre ţară, George Simion a criticat-o pe Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova.

„Maia Sandu va defila cu europenismului ei, dar pe mine m-a arestat Vlodimir Voronin. Nu renunțăm la lupta noastră pentru unire, iar invitația asta și prefăcătoria clasei politice din Republica Moldova, care se teme de unire ca dracul de tămâie, cred că trebuie sancționată. Este cât se poate de clar dublul limbaj pe care îl folosește Chișinăul în momentul acesta” a răbufnit liderul AUR, într-un live difuzat pe reţelele se socializare.

Simion, interzis în Moldova până în 2023

„La ora 5 și ceva mă urc în primul avion spre București. Trebuie să stau în această sală de așteptare. Nu am voie să intru în Republica Moldova, deși am venit aici, întrucât sâmbătă e o ședință comună a parlamentelor din România și Republica Moldova şi am fost invitați de către Parlamentul Republicii Moldova” a mai explicat Simion, vizibil enervat.

Interdicţia acestuia de a intra în Republica Moldova este valabilă până în anul 2023. Ea a fost decisă după ce George Simion a organizat în 2018, anul centenarului unirii României cu Basarabia, un marş pe jos dinspre Alba Iulia înspre Chişinău.