George Simion a găsit vinovații pentru plecarea lui Sorin Constantinescu din AUR, după doar 2 zile

Președintele celor de la AUR, George Simion acuză faptul că partidul pe care îl conduce a devenit ”ținta” sistemului de comunicare condus de tandemul Ciolacu-Iohannis. Tandem care, spune Simion, se teme de faptul că anul viitor vor pierde controlul mecanismului care a condus România în ultimele trei decenii.

George Simion: „tremură de teamă că anul viitor vor pierde controlul”

Mesajul lui George Simion vine în contextul în care Sorin Constantinescu a decis să iasă din partid la fix două zile după ce și-a semnat adeziunea de membru.

„Valul de ură propagat pe toate canalele de comunicare ale sistemului condus acum de tandemul Ciolacu – Iohannis nu face decât să arate că frica le-a intrat în oase și că tremură de teamă că anul viitor vor pierde controlul asupra acestui mecanism sinistru prin care au condus România timp de peste 30 de ani”, a scris George Simion pe blogul personal.

Sorin Constantinescu este un om de afaceri puternic. Și-a construit averea pe baza jocurilor de noroc, de unde și porecla de ”regele păcănelelor”. În prezent oferă consultanță pentru Loteria Română. Încă nu se știe motivul pentru care ”regele păcănelelor” a ales să iasă din partidul lui Simion după doar două zile.

Unii spun că la mijloc ar fi un conflict între omul de afaceri și liderul politic. Deși, omul de afaceri susține că a ales să facă pasul în spate ca urmare a valului de reacții negative.

Motivele pentru care Constantinescu s-a retras din AUR după două zile

De-a lungul carierei, Sorin Constantinescu a fost consilierul guvernamental al lui Ludovic Orban. Chiar în perioada pandemiei. Revenind la George Simion, acesta a avut un mesaj dur pentru jurnaliștii de la G4 Media. După care și-a îndreptat atenția asupra liderilor din Coaliția de guvernare.

„Am învățat un lucru în ultimii 4 ani: atunci când UM G4Media și celelalte UM-uri ale sistemului te critică, atunci când se dau de ceasul morții să dezinformeze și să manipuleze, înseamnă că ceva facem bine și că le deranjăm profund interesele. De data aceasta a fost luat la țintă de trompetele sistemului și de trolli pesedisto-securiști Sorin Constantinescu. Dar nu doar atât, au mers într-atât de departe cu intimidările încât i-au atacat familia. Cam atât de disperați sunt”, a mai scris pe blog, George Simion.

Pe Sorin Constantinescu și George Simin i-a legat credința în Dumnezeu

Pe liderul AUR și Sorin Constantinescu îi unește credința în Dumnezeu sau cel puțin așa spune Simion. Colegi doar pentru două zile, Constantinescu și Simion s-au cunoscut prima dată în orașul Ineu. Unde au participat la o slujbă oficiată chiar de către unul dintre copiii omului de afaceri.

„Pe Sorin Constantinescu l-am cunoscut cu adevărat când am fost la Ineu să văd Conacul Sfântul Sava Brancovici. Înainte am participat împreună la Sfânta Liturghie oficiată de băiatul lui, un om cu har, care s-a orientat către preoție. Am văzut în Sorin acel om care s-a întors către credință de o bună perioadă de timp și omul cu care vreau să fac echipă pentru a Reconstrui România.

Apropierea lui Sorin Constantinescu de AUR a provocat dureri de cap în sediul din K10 (n.r-Kiseleff 10, sediul PSD București). Presiunile pe care Marcel Ciolacu le-a pus aflând de întâlnirea noastră într-un loc public în București, acuzațiile la adresa lui Sorin Constantinescu că îl șantajează, deși Sorin nu s-a mai implicat în vreun fel în industria jocurilor de noroc din România de mai mulți ani… m-au făcut să îmi dau seama că sistemul se teme rău.

Drept dovadă și reclama pe care au promovat-o cu bani grei (din subvenția de la stat, desigur) imediat după ce noi am făcut anunțul că Sorin ni s-a alăturat în AUR”, a adăugat pe blog, George Simion.