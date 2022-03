George Simion aruncă în aer informațiile despre starea de sănătate a lui Traian Băsescu. Liderul AUR, atac devastator

George Simion a vorbit despre planurile de a candida la alegerile prezidențiale din 2024, dar și despre Traian Băsescu, despre care crede că și-a înscenat boala, pentru a distrage atenția de la decizia ÎCCJ.

„Aveam 18 ani in 2004, acum am 35, nu înseamnă că ne mai păcălește o dată, daca a făcut-o prima dată. Ce a pătit? Eu nu pot să joc rolul omului care are compasiune pentru Traian Băsescu. Ce i s-a întamplat, îi e rău pentru că s-a aflat că a fost un turnător nenorocit? De ce să-l iertăm noi pe Basescu, Iliescu? La Iliescu ce o să facem, o să-l plângem pentru că a nenorocit țara și l-a omorât pe Ceaușescu și băgat România în pseudodemocrația asta?”, a spus Simion, conform româniatv.net.

Băsescu nu e unionist, dar așa și-a creat imaginea politică

George Simion, liderul AUR, crede că Traian Băsescu a mizat pe cartea unionismului pentru a atrage electorat, dar nu a făcut nimic în sensul acestei idei patriotice.

„Ce a pățit, a turnat și a câștigat alegeri fraudulos. Nu trebuie sa mai avem milă pentru oamenii aștia care au nenorocit România.Traian Basescu și-a câstigat capital politic pe ideea unionistă si ce a făcut, nimic, a dus-o direct în pom”, a acuzat Simion.

Băsescu, comparat cu Adrian Năstase la înscenări

Simion acuză că metoda înscenării unor probleme de sănătate este una veche în breasla politicienilor români și îl atacă nu doar pe Traian Băsescu, ci și pe Rareș Bogdan. Mai mult, România e un stat eșuat în opinia lui George Simion.

„Așa a făcut și Adrian Năstase, și-a tras un glonț în gât ca să scape de pușcărie, a crezut că îngroapă scandalul. Cine a făcut statul ăsta eșuat? Asta pe care il plângem noi acum! Îmi asum rolul de a nu fi ipocrit și de a nu-l plânge pe Basescu. L-am văzut pe domnul Rareș Bogdan, ruj roz, cum îl plângea și îl lăuda pe Basescu? Ce fac ei acolo în Parlamentul Europei, votează împotriva poporului. Cine a votat Green Deal, cine a votat oprirea extragerii de carbune?, a spus Simion.

Simion se delimitează de parlamentarii pe care i-a avut România până acum

George Simion acuză că Traian Băsescu a furat România timp de 10 ani, lăsând țara fragilă și cu o justiție subordonată.

„Omul ăsta este un hoț și un impostor. Statul e fragil și a fost păcălit de acest individ pleșuv, care ne-a râs în față atâta timp. Cine e statul, nu președinții și premierii pe care i-am avut? Nu Băsescu, care timp de 10 ani a subordonat justiția și serviciile? Eu n-am fost la furat cu ei. Eu am făcut scandal și cu Basescu, și cu Iliescu, și cu Popescu ăsta de la Energie, ăsta sunt eu, sunt asumat”, a exclamat liderul AUR.

Alegerile din 2024, obiectivul major al AUR

Întrucât declară că nu dorește să candideze la alegerile ce vor avea loc în 2024, George Simion anunță că partidul său va propune un candidat din partea AUR.

„Eu incerc să promovez doamne și femei serioase în politica și modelul de femeie politică este Elena Udrea, creația lui Basescu. Eu sunt de astăzi președintele AUR, singurul partid patriotic din Parlament. Avem multa treabă, vom duce un candidat în turul 2 și va fi o mare provocare să și câștigam turul 2, pentru a avea un președinte român adevărat”, a spus liderul AUR, George Simion.