George Russell câștigă Marele Premiu al Australiei în startul sezonului 2026 de Formula 1

Pilotul britanic George Russell a câștigat Marele Premiu al Australiei, prima etapă a sezonului 2026 din Formula 1, după o cursă spectaculoasă desfășurată pe circuitul Albert Park din Melbourne.

George Russell a plecat din pole position și a reușit să își gestioneze cursa aproape perfect, aducând victoria echipei Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. Pe locul al doilea a terminat colegul său de echipă, tânărul italian Kimi Antonelli, iar podiumul a fost completat de pilotul Ferrari, Charles Leclerc.

Rezultatul marchează un început excelent de sezon pentru Mercedes, într-un an în care regulamentul tehnic a suferit modificări importante.

Cursa de la Melbourne a început într-un ritm extrem de intens. Russell și Antonelli au plecat de pe primele două poziții ale grilei, însă startul nu a fost lipsit de emoții pentru echipa germană.

Ferrari a demonstrat încă o dată că are un start foarte puternic. În primul viraj, Charles Leclerc, plecat de pe poziția a patra, a reușit să urce pe prima poziție, depășindu-l pe Russell.

În spatele lor a apărut surprinzător Lewis Hamilton, care plecase de pe locul șapte și reușise să recupereze rapid poziții.

În același timp, Antonelli a avut un start mai dificil și a căzut până pe locul șapte.

Situația a fost influențată și de incidentul suferit de australianul Oscar Piastri, care a lovit violent parapetul în tururile de recunoaștere și nu a mai putut lua startul în cursă.

Primele tururi au fost marcate de dueluri intense între piloții Ferrari și Mercedes. Leclerc și Russell au schimbat de mai multe ori pozițiile în fruntea cursei, în timp ce Hamilton și Antonelli încercau să se apropie de lideri.

Momentul decisiv a venit în turul 13, când abandonul pilotului Isack Hadjar de la Red Bull a dus la introducerea unui Virtual Safety Car.

Mercedes a reacționat imediat și i-a chemat la boxe pe Russell și Antonelli pentru a schimba pneurile și a monta compoziția dură, capabilă să reziste pe termen lung.

Ferrari a ales însă să continue cursa fără oprire la boxe, decizie care s-a dovedit ulterior riscantă.

Hamilton a comentat strategia echipei prin radio: „Măcar unul dintre noi trebuia să intre”.

După reluarea cursei în condiții normale, Ferrari părea să controleze situația. Leclerc și Hamilton se aflau pe primele poziții, în timp ce Russell ocupa locul trei, la aproximativ zece secunde de lider.

Pilotul Mercedes a început însă să recupereze constant diferența.

În turul 28, Leclerc a intrat la boxe pentru schimbul de pneuri și a revenit pe circuit pe locul patru, în spatele lui Antonelli.

Două tururi mai târziu a intrat la boxe și Hamilton, moment în care Russell l-a depășit și a revenit în fruntea cursei.

Ultimele aproximativ 30 de tururi ale cursei au fost controlate de piloții Mercedes.

Russell și Antonelli au construit un avantaj confortabil în fața rivalilor de la Ferrari, în timp ce Leclerc și Hamilton nu au reușit să profite de pneurile mai noi pentru a reduce diferența.

Russell a gestionat excelent uzura pneurilor până la final și a trecut primul linia de sosire.

După cursă, britanicul a declarat:

„Îmi place această mașină, îmi place acest motor”.

Victoria îl plasează pe Russell în fruntea clasamentului general al piloților după prima etapă a sezonului.

Un alt rezultat notabil al cursei a fost evoluția olandezului Max Verstappen.

Pilotul Red Bull a plecat de pe locul 20, dar a reușit să recupereze mai multe poziții și a terminat cursa pe locul șase.

În fața sa a terminat britanicul Lando Norris de la McLaren.

În top 10 au mai intrat Oliver Bearman, debutantul Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto și Pierre Gasly.

George Russell Kimi Antonelli Charles Leclerc Lewis Hamilton Lando Norris Max Verstappen Oliver Bearman Arvid Lindblad Gabriel Bortoleto Pierre Gasly

După etapa de la Melbourne, George Russell conduce clasamentul general al piloților cu 25 de puncte.

Pe locul al doilea se află Antonelli cu 18 puncte, iar Charles Leclerc ocupă poziția a treia cu 15 puncte.

În clasamentul constructorilor, Mercedes se află pe primul loc cu 43 de puncte, urmată de Ferrari cu 27 de puncte și McLaren cu 10 puncte.

Rezultatul din Australia confirmă forma excelentă a echipei Mercedes la începutul sezonului și sugerează că lupta pentru titlul mondial ar putea fi una extrem de echilibrată în 2026.