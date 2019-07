George Pușcaș titular în echipa ideală a Campionatului European

Fotbalistul român George Puşcaş a fost inclus de UEFA în echipa ideală a Campionatului European de tineret desfăşurat în Italia şi San Marino





Celelalte 10 posturi au fost ocupate de jucători ai finalistelor Spania şi Germania. Unsprezecele ideal al CE 2019 publicat pe site-ul oficial al forului continental este următorul: Alexander Nubel (Germania) - Lukas Klostermann (Germania), Jonathan Tah (Germania), Jesus Vallejo (Spania), Benjamin Henrichs (Germania) - Fabian Ruiz (Spania), Mahmoud Dahoud (Germania) - Dani Olmo (Spania), Luca Waldschmidt (Germania), Dani Ceballos (Spania) - George Puşcaş (România). Echipa ideală a fost alcătuită de un grup de observatori tehnici ai UEFA compusă din antrenori de pe întregul continent: Peter Rudbaek (Danmarca), Mixu Paatelainen (Finlanda), Thomas Schaaf (Germania), John Peacock (Anglia), Dany Ryser (Elveţia) şi Gines Melendez Sotos (Spania). În vârstă de 23 de ani, George Puşcaş a marcat 4 din cele 10 goluri ale echipei naţionale de tineret a României la Campionatul European U21, fiind al doilea cel mai bun marcator al turneului după golgheterul Luca Waldschmidt (Germania). Aflat sub contract cu Internazionale Milano, Puşcaş a jucat în sezonul precedent sub formă de împrumut la gruparea US Palermo.

Dezvaluiri SOC de la Wimbledon: AM PRIMIT AMENINTARI ca nu voi mai fi chemata la Fed Cup

Pagina 1 din 1