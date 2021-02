Internaţionalul în vârstă de 24 de ani s-a recuperat în urma intervenţiei chirurgicale efectuate la o clinică din Germania şi a fost introdus de antrenorul sârb Veljko Paunovic, în ultimele cinci minute ale victoriei obţinute de „The Royals” în deplasarea de la Bristol City. „George Puşcaş a revenit în lotul de 20 de jucători ai formaţiei noastre, în meciul cu Bristol City. El a luat loc pe banca de rezerve” a anunţat site-ul oficial al clubului care sărbătoreşte, în 2021, 150 de ani de existenţă.

Puşcaş se antrenează alături de coechipieri

Puşcaş nu mai făcuse parte din lotul grupării de pe „Madjensky Stadium” din data de şapte noiembrie, când îşi făcuse loc în primul unsprezece aruncat în luptă de Paunovic, împotriva celor de la Stoke. „Atacantul român a necesitat o intervenţie chirurgicală la mijlocul lunii ianuarie, după ce a fost diagnosticat cu pubalgie. În urma acestei operaţii, recuperarea sa a decurs bine şi de săptămâna trecută a luat parte, alături de colegii săi, la antrenamentele echipei” au scris şi jurnaliştii de la getreading.co.uk.

Revenire de formă pentru „The Royals”

Reading a depăşit pasa proastă din ultimele două etape din Championship, iar tehnicianul Veljko Paunovic visează la o promovare istorică pe prima scenă a fotbalului englezesc. „Sunt fericit şi mândru de această performanţă fantastică. Am învăţat cum să ne revenim după înfrângeri şi am demonstrat că eşecul de acasă, cu Millwall a fost doar un accident. Sunt foarte fericit că am reacţionat atât de bine după două eşecuri la rând” a declarat antrenorul principal al trupei alb – albastre, clasate pe poziţia a cincea din campionat.