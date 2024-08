George Lazăr a demisionat din PNL: Mă consider total nevinovat

București. George Lazăr și-a anunțat demisia din funcția de șef al PNL Piatra Neamț, după ce marți, 29 iulie, Marcel Ciolacu l-a demis din funcția de secretar de stat. George Lazăr este trimis în judecată de DNA „pentru folosire a influenţei sau autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite”.

Prin intermediul unui comunicat de presă transmis pe 1 august, George Lazăr a anunțat că pe data de 30 iulie, Lazăr și-a prezentat demisia din funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei, subliniind că aceasta a fost o decizie personală, nu rezultatul unei demiteri.

În aceeași zi, George Lazăr a renunțat și la funcția de președinte al filialei PNL Neamț. Acesta a explicat că aceste demisii au fost motivate de dorința de a nu afecta în niciun fel activitatea colegilor săi liberali, pe durata procesului în care este implicat. Deși consideră că ar trebui să beneficieze de prezumția de nevinovăție, Lazăr nu dorește ca situația sa să devină o povară pentru partid. El și-a exprimat convingerea că va fi exonerat de orice acuzație, susținând că este nevinovat și că acest lucru va fi demonstrat legal.

„Ambele gesturi sunt motivate de hotărârea de a nu prejudicia cu nimic activitatea colegilor mei liberali, pe întreg parcursul procesului în care sunt parte. Chiar dacă ar trebui să mă bucur, ca orice cetățean, de prezumția de nevinovăție, nu doresc ca, în perioada următoare, colegii mei să devină ținte ale unor adversari. Mă consider total nevinovat, nu am greșit cu nimic și sunt convins că nevinovăția mea va fi probată în instanță cu argumente perfect legale.

Consider ambele demisii ca gesturi de onoare, firești atunci când faci parte dintr-o echipă. O echipă care s-a sudat pas cu pas, o echipă în care am împărtășit bucurii, o echipă alături de care am performat la ultimele alegeri locale, când PNL Neamț a câștigat 41 de primării din județul Neamț, cele mai multe din ultimii 35 de ani”, a transmis George Lazăr în cadrul comunicatului.