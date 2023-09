George Maior, numit ambasador. Iohannis a semnat decretele de acreditare

George Cristian Maior a fost numit ambasador în Republica Yemen. Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat luni privind numirea a doi ambasadori.

Un decret se referă la acreditarea doamnei Genţiana Şerbu în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Kenya. Ea va fi și reprezentantul României pe lângă UNON, UNEP şi UN-HABITAT, cu reședința la Nairobi.

George Cristian Maior, ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Regatul Haşemit al Iordaniei, a fost numit și ambasador al României în Republica Yemen, cu reședința la Amman.

Cine este George Cristian Maior

George Cristian Maior a fost acreditat în calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Regatul Haşemit al Iordaniei de președintele României, prin decret prezidențial. Decretul a fost semnat a 14 mai 2021. El și-a început oficial mandatul odată cu prezentarea scrisorilor de acreditare Majestății Sale, Regele Abdullah al II-lea, la 1 septembrie 2021.

George Cristian Maior s-a născut la data de 16 noiembrie 1967, ca fiu al istoricului Liviu Maior. Acesta a fost ministru al învățământului în perioada 1992-1996. Ulterior, a fost ambasador în Canada.

George Maior absolvit cursurile Facultății de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai (1988-1991).

La 4 octombrie 2006, George Cristian Maior a devenit al patrulea director al Serviciului Român de Informații. Ulterior, George Maior a fost acreditat în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Statele Unite ale Americii în anul 2015. El a deținut funcția până în 2021.

În această calitate, a fost invitat periodic să susţină prelegeri la universităţi, organizaţii şi think-tank-uri de prestigiu. Printre acestea sunt Harvard Kennedy School of Government, George Washington University, American University, National Intelligence University, Atlantic Council, Center for Strategic and International Studies, Chicago Council on Global Affairs, Center for European Policy Analysis, AIPAC, etc.

Pe 22 februarie 2021, președintele Klaus Iohannis a semnat decretele de rechemare în țară a 23 de ambasadori. Cei mai celebri erau George Maior, ambasadurul României din SUA și Emil Hurezeanu, ambasadorul de la Berlin.

Procedural, atributul desemnării ambasadorilor revine președintelui statului, la propunerea ministrului de Externe. Practic, șeful statului este decidentul. Conform Constituției, președintele României este șeful politicii externe și a programelor de securitate.