La scurt timp de la divorț se pare că George Burcea se aruncă deja în brațele unei alte blonde, despre care nu se cunoscu foarte multe detalii, scrie Cancan.

Actorul în vârstă de 32 de ani pare să fi dat lovitura de această dată. Deși fragila sa relație cu Andreea Bălan s-a terminat abrupt și a fost nevoit să renunțe la cele două fetițe pe care le are împreună cu artista, George Burcea vrea să-și refacă viață, la fel cum și fosta lui soție încearcă.

Într-o fotografie pe Instagram, Andreea Bălan a declarat că va lăsa totul în urmă și că tot ce își dorește în aceste momente este să fie alături de fetițele sale și să se bucure pe perioade pandemiei de compania acestora, precum și de timpul pe care și-l alocă pentru odihnă.

Însă acum a venit rândul lui George Burcea să o facă „geloasă” pe Andreea. Actorul a postat și el o fotografie pe Instagram în care apare în brațele unei blonde frumoase.

Din păcate femeia nu este decât o altă actriță din filmul „Dawn of Night”, dar nu se știe niciodată cum se poate înfiripa o adevărată poveste de dragoste chiar pe scenă.

Fostul soț al Andreei Bălan a transmis un mesaj la care prietenii și fanii au reacționat.

Deși George apare îmbrăcat cu niște haine pline de sânge, ceea ce atrage atenția tuturor este blonda care îl ține în brațe pe acesta. Mulți dintre internauți au înțeles imediat că, de fapt, fotografia a fost realizată în timpul filmărilor unui film.

Alții și-au dat seama despre asta abia după ce au citit mesajul scris în limba engleză în dreptul imaginii urcată pe Instagram, respectiv: “#DawnOfNight 🎬 «For your hands are defiled with blood and your fingers with iniquity; your lips have spoken lies; your tongue mutters wickedness»”, care se traduce astfel: “#DawnOfNight 🎬 Căci mâinile tale sunt spurcate de sânge și degetele cu nelegiuire; buzele tale au rostit minciuni; limba ta murmură răutatea”.