Motivul care l-a determinat pe actor să își spună punctul de vedere a fost valul de critici din partea internauților, care l-au acuzat că și-ar fi abandonat fetițele. George a infirmat aceste speculații, ba mai mult, cu ocazia asta a ținut să anunțe că el a fost cel care a pus capăt relației.

„După o perioadă de 5 ani, am decis să pun capăt relației cu Andreea. Celor care dau cu presupusul, fac dezbateri de prost gust sau scenarii aberante, aș dori să le transmit următorul lucru: vedeți-vă de gunoiul din propria viață. Dacă nu mai locuim sub același acoperiș, nu inseamnă că mi-am abandonat copiii.

Locuiesc la 7 km de ei și îi vizitez la 2-3-5 zile ( în funcție de activitătile profesionale), iar după ce trece gripa vom petrece și mai mult timp împreună prin parcuri/ săli de repetiții, platouri sau excursii.

Este cert faptul că fetitele mele suferă pentru că nu sunt acolo in fiecare zi, dar în acelasi timp consider că ei, copiii, suferă mai mult dacă se dezvoltă într-o familie cu violență fizică sau psihică, cu țipete și frustrări din partea părinților.

Dacă despre mine, care sunt aici, în București, lângă copii, spuneți că i-am abandonat, atunci ce părere aveți de părinții care i-au lăsat la maternități, i-au aruncat la coș, i-au lăsat pe străzi, la rude, vecini, au plecat din țară sau și mai rău, au intrat în pușcărie din cauza unei crime, de exemplu…?! De ei ce spuneți?”, a postat Burcea pe Instagram, imediat după ce Andreea a apărut la televizor.

„În decembrie și-a schimbat comportamentul. Nu mai era la fel, lipsea nopțile de acasă. Nu mă mai simt întreagă, este dureros să accepți, încă n-am făcut asta, încă sunt în stadiul de șoc și furie. De o săptămână nu am reușit să plâng, iar azi am plâns prima oară.

Este o situație pe care eu nu am putut să o schimb, am tras de relație, dar nu am avut ce să fac.. Nu mai era la fel de drăgăstos, afectuos și când l-am întrebat ce are mi-a spus niste lucruri care m-au durut. Mi-a spus în vacanță, în decembrie, că nu mai are sentimente pentru mine”, a declarat Andreea Bălan la Antena 1.

