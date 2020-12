George Burcea a făcut câteva dezvăluiri, unele dure chiar la adresa fostei lui soții, Andreea Bălan. A făcut-o în timpul emisiunii Ferma. Orășeni vs Săteni, la care a participat și el, dar a fost eliminat înainte de fazele finale.

Ce l-a determinat pe actor să răbufnească? Totul a început atunci când Elena Chiriac devenise agitată și nervoasă pentru că fusese trădată, în timpul concursului de la Pro TV, iar George Burcea și Andreea Antonescu au vrut s-o liniștească.

„Să mă scuze Andreea Antonescu care e de față aici” , a început actorul. ”Bine, Andreea. Deci să mă scuze Andreea că spun asta. Eu am fost căsătorit și trădat de fosta mea soție”, a continuat George Burcea, conform România Reală.

Goerge Burcea, trădat de Andreea Bălan. La ce se referă actorul?!

George Burcea și Viviana Sposub s-au îndrăgostit unul de altul chiar în timpul filmărilor, iar acum formează chiar un cuplu sudat.

„Asta mi-a plăcut cel mai mult în ceea ce privește legătura cu Viviana, pentru că nu a fost nimic sexual de la început (…). Între noi s-au petrecut lucrurile atât de natural timp de o lună de zile, încât am lăsat cumva amândoi sentimentele să iasă și să vedem părțile bune în celălalt. Și să acumulăm energie, dragoste, sentimente și tot ce vreți voi. Mi-a fost destul de greu fără ea și cred că și ei i-a fost foarte greu. (…)”, a declarat George Burcea la emisiunea Ferma.

„Pentru mine, Viviana este o puternică și o luptătoare pentru mine, mai ales privind de cum a venit ea în «Fermă», cum am văzut-o eu pentru prima oară – Viviana pe care nu o cunoșteam, atunci o văzusem pentru prima oară în viața mea, cum am văzut-o în primul episod și cum am lăsat-o eu, după opt episoade. Mie mi se pare și susțin în continuare această teorie: că este mai puternică, mai învingătoare, este mai luptătoare, are mai multă energie și are mai multă încredere în ea.

Pentru că este foarte important ca partenerului să-i oferi încredere indiferent: dacă face un lucru bun sau mai puțin bun! Cred că asta înseamnă un parteneriat foarte bun, să-i oferi, de fapt, o susținere, să-i oferi partenerului susținere indiferent de ceea ce face, pentru că, dacă-l calci în picioare, să știi că nu va face nimic altceva! Și aici, vă spun din proprie experiență, nu va face nimic altceva decât să se închidă în el și să dorească să fugă, să se ascundă, să alerge.

În momentul în care tu susții partenerul și în momentul în care partenerii se susțin între ei, să știi că atunci, conexiunea devine mult mai bună, energia devine una mai bună și dragostea să știi că înflorește”, a mai dezvăluit George Burcea în cadrul emisiunii de la Pro TV.